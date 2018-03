Serie B Avellino | la Primavera cambia | Sergio in panchina

Serie B Pro Vercelli-Avellino - arbitra Di Martino. Salernitana-Novara : Di Paolo : ROMA - Rese note le designazioni arbitrali in vista dell'undicesima giornata di campionato di ritorno del campionato di Serie B, in programma domenica 25 marzo, alle ore 15. Due anticipi del sabato: ...

Video/ Avellino Pescara (2-2) : highlights e gol della partita (Serie B 31^ giornata) : Video Avellino Pescara (2-2): highlights e gol della partita di Serie B valida per la 31^ giornata. Tante emozioni al Partenio: le immagini salienti del posticipo(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 10:12:00 GMT)

Basket - 22a giornata Serie A 2018 : Venezia raggiunge Milano. Bologna sorprende Brescia - perde anche Avellino : C’è sempre più un duo in testa alla classifica della Serie A di Basket. Dopo la vittoria di Milano, nell’anticipo di ieri contro Trento, oggi Venezia ha risposto, liberandosi agevolmente di Cantù, 107-83, trascinata in un match mai in discussione dai 18 punti di Mitchell Watt e dai 14 di Hrvoje Peric. Reyer e Olimpia sono in fuga, perché alle loro spalle Avellino non ha retto il passo, battuta sul campo di Varese per 82-75. ...

Serie B : Avellino-Pescara 2-2 : ANSA, - AVELLINO, 18 MAR - È 2-2 tra Avellino e Pescara nel posticipo di Serie B. Un pareggio che evita per il momento ad entrambe le squadre di finire nella zona play out e, per gli irpini, di ...

Serie B : Avellino-Pescara 2-2 : ANSA, - AVELLINO, 18 MAR - È 2-2 tra Avellino e Pescara nel posticipo di Serie B. Un pareggio che evita per il momento ad entrambe le squadre di finire nella zona play out e, per gli irpini, di ...

Serie B Avellino-Pescara 2-2 : pareggio tra Novellino ed Epifani : AVELLINO - Termina 2-2 il posticipo della Serie B tra Avellino e Pescara . Gli abruzzesi sono andati per due volte in vantaggio prima con Brugman e poi con Mancuso, ma in entrambi i casi sono stati ...

DIRETTA / Varese Avellino (risultato live 26-14) info streaming video e tv : secondo quarto! (basket Serie A1) : DIRETTA Varese Avellino: info streaming video e tv, orario e risultato live. Al PalA2A la Openjobmetis reduce da due sconfitte ospita la Scandone che va a caccia della prima posizione(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 17:19:00 GMT)

Serie B Avellino-Pescara - probabili formazioni e tempo reale alle 17.30. Dove vederla in tv : AVELLINO - Oggi alle 17.30 Avellino e Pescara si affrontano per la trentunesima giornata del campionato cadetto. Per gli irpini, quattro partite interne nei prossimi 5 turni: parte oggi contro i ...

Varese Avellino/ Info streaming video e diretta tv : orario e risultato live (basket Serie A1) : diretta Varese Avellino: Info streaming video e tv, orario e risultato live. Al PalA2A la Openjobmetis reduce da due sconfitte ospita la Scandone che va a caccia della prima posizione(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 07:00:00 GMT)

Serie B : l’Avellino ha il record di cartellini rossi : Nessuna squadra in Italia è più cattiva dell’Avellino. Domenica, con i cartellini rossi di Asencio e Molina con la Salernitana, si è superato anche l’Akragas che solo prima dell’ultimo week-end era avanti gli irpini con 8 espulsioni a 7. L'articolo Serie B: l’Avellino ha il record di cartellini rossi sembra essere il primo su CalcioWeb.

Video/ Salernitana Avellino (2-0) : highlights e gol della partita (Serie B 30^ giornata) : Video Salernitana Avellino (risultato finale 2-0): highlights e gol della partita della Serie B, 30^ giornata. Ai granata bastano le reti di Klyne e Sprocati nel primo tempo.(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 10:06:00 GMT)

DIRETTA/ Avellino Brindisi (risultato finale 89-71) streaming video e tv : Campani terzi! (basket Serie A1) : DIRETTA Avellino Brindisi, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca al Pala Del Mauro. La Scandone cerca di rialzare la testa dopo due sconfitte(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 19:35:00 GMT)

Serie B - Salernitana-Avellino 2-0 - gol di Kyine e Sprocati : Mancano due partite alla conclusione della trentesima giornata di Serie B. Quella tra Empoli ed Entella è in corso, qui la cronaca . La sfida tra Novara e Brescia si disputerà lunedì alle 20,30. Sofian Kiyine. Lapresse Salernitana-Avellino 2-0 - Il derby campano è ancora una volta della Salernitana che piega 2-0 supera l'...

Diretta/ Avellino Brindisi (risultato live 27-11) streaming video e tv : Esordio per Lawal (basket Serie A1) : Diretta Avellino Brindisi, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca al Pala Del Mauro. La Scandone cerca di rialzare la testa dopo due sconfitte(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 18:18:00 GMT)