Serie A Sampdoria | Sala torna ad allenarsi in gruppo

Serie A - Sampdoria-Inter 0-5 : apre Perisic - poi si scatena Icardi : GENOVA - Mauro Icardi si riprende l'Inter - travolgendo da ex la Sampdoria a Marassi dopo quattro gare e fuori e lo 0-0 con il Napoli - e Spalletti può tornare a respirare l'aria Champions mentre ...

Serie A - Sampdoria-Inter 0-5 : micidiale poker di Mauro Icardi! I nerazzurri salgono al quarto posto : L’Inter ha letteralmente strapazzato la Sampdoria nel lunch match della 29^ giornata della Serie A. I nerazzurri si sono imposti a Marassi con un roboante 5-0 e salgono al quarto posto in classifica, a un solo punto dalla Roma (impegnata contro il Crotone alle 15.00) e con due punti di vantaggio sulla Lazio (giocherà alle 20.45 contro il Bologna), ma con una partita in meno rispetto alle romane (il 4 aprile verrà recuperato il derby). I ...

Video Highlights Sampdoria – Inter 0-5 : Tabellino Serie A 18-03-2018 : Risultato Finale Sampdoria – Inter 0-5: Cronaca e Video Highlights Partita 29° Giornata Serie A 18 Marzo 2018. Una partita che vede subito l’Inter prendere il possesso del campo ed andare vicino al gol a più riprese. Si vede subito come la Sampdoria non è più la squadra che ha messo in difficoltà la Juventus, uscendo vittoriosa dallo scontro diretto. I nerazzurri ci provano fin dai primi minuti con Icardi che non riesce a ...

