Serie A Bologna | problema alla schiena per Krafth | rientra dalla Nazionale

Serie A Bologna - Krafth rientra dalla Nazionale con un fastidio alla schiena : Bologna - Allenamento mattutino per il Bologna , che prosegue le sedute nella settimana della sosta. Per oggi era in programma una seduta mattutina, alle 11, al centro tecnico Niccolò Galli a porte ...

Serie A Bologna - patente sospesa per Cheick Keita : Bologna - Ieri la polizia municipale ha notificato a Cheick Keita , terzino franco-maliano tesserato per il Bologna , il decreto prefettizio di sospensione della patente. Il calciatore, zero presenze ...

Serie A Bologna - sospesa la patente a Cheick Keita : Bologna - Ieri la polizia municipale ha notificato a Cheick Keita , terzino franco-maliano tesserato per il Bologna , il decreto prefettizio di sospensione della patente. Il calciatore, zero presenze ...

Serie A Bologna - Santurro : «Un sogno esordire contro la Roma» : Bologna - Santurro si scalda. Il terzo portiere del Bologna non ha mai giocato in Serie A e in Serie B, ma molto probabilmente esordirà dal 1' contro la Roma perchè Mirante è squalificato e Da Costa è ...

Serie A Bologna - Di Vaio : «Contro la Roma per tornare a vincere» : Bologna - Il Bologna arriva alla sosta con tanto entusiasmo dopo il pareggio in casa della Lazio. "A Roma abbiamo fatto una buona partita - ha dichiarato oggi il club manager Marco Di Vaio a margine ...

Lazio Bologna 1-1 - Giornata 29 Serie A TIM 2017-2018 [VIDEO HIGHLIGHTS] : Lazio Bologna 1-1. Apre Verdi e risponde subito Leiva, è parità all'Olimpico. Risultato che non va bene alla Lazio, scavalcata dall'Inter al quarto posto. L'articolo Lazio Bologna 1-1, Giornata 29 Serie A TIM 2017-2018 [VIDEO HIGHLIGHTS] è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Video/ Lazio Bologna (1-1) : highlights e gol della partita (Serie A 29^ giornata) : Video Lazio Bologna (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita giocata tra le mura dell'Olimpico e valida nella 29^ giornata di Serie A. Reti di Verdi e Lucas Leiva, è parità(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 09:30:00 GMT)

PAGELLE / Lazio Bologna (1-1) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 29^ giornata) : PAGELLE Lazio Bologna: Fantacalcio, i voti della partita dell'Olimpico. Importante punto per i felsinei nella 29^ di Serie A, i biancocelesti escono dalla zona della Champions League(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 23:15:00 GMT)

Serie A Lazio-Bologna 1-1 - il tabellino : ROMA - Lazio e Bologna impattanocon lo score di 1-1 nella partita valida per la ventinovesima giornata di Serie A . All'Olimpico Leiva risponde al gol lampo di Verdi. Lazio-Bologna 1-1: NUMERI E ...

Basket - Serie A : Venezia travolge Cantù. Bologna espugna Brescia : Dopo gli anticipi del sabato, con le vittorie di Milano e Reggio Emilia, si chiude oggi la 22ª giornata del campionato di Serie A, con Venezia che risponde all'Olimpia e vincendo in casa con Cantù, ...

Basket - 22a giornata Serie A 2018 : Venezia raggiunge Milano. Bologna sorprende Brescia - perde anche Avellino : C’è sempre più un duo in testa alla classifica della Serie A di Basket. Dopo la vittoria di Milano, nell’anticipo di ieri contro Trento, oggi Venezia ha risposto, liberandosi agevolmente di Cantù, 107-83, trascinata in un match mai in discussione dai 18 punti di Mitchell Watt e dai 14 di Hrvoje Peric. Reyer e Olimpia sono in fuga, perché alle loro spalle Avellino non ha retto il passo, battuta sul campo di Varese per 82-75. ...

LIVE Risultati Serie A - cronaca in tempo reale : Lazio-Bologna 1-1 - Napoli-Genoa 0-0 : Notizie sul tema Dove vedere Napoli-Genoa in diretta TV e streaming gratis oggi 18 marzo LIVE e risultato in tempo reale Napoli-Genoa 0-0: via con il secondo tempo LIVE Lazio-Bologna, risultato in ...

Pagelle/ Lazio Bologna : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 29^ giornata - primo tempo) : Pagelle Lazio Bologna: Fantacalcio, i voti della partita dell'Olimpico nella 29^ giornata di Serie A. Ecco i migliori e i peggiori oggi in campo per il massimo campionato.(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 21:46:00 GMT)

Pronostici Serie A/ Quote e scommesse delle partite : occhi puntati di Lazio-Bologna (29^ giornata) : Pronostici Serie A: Quote e scommesse per le partite del 17 e 18 marzo 2018. Nella 31^ giornata del campionato occhio ai due serali Lazio-Bologna e Napoli-Genoa.(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 18:50:00 GMT)