Sergio cambia sesso per andare in pensione | polemiche in Argentina

Serie B Avellino - la Primavera cambia : Sergio in panchina : Avellino - La Primavera dell' Avellino cambia allenatore. Ad annunciarlo è la società irpina in una nota ufficiale, dopo aver comunicato l'addio di Guglielmo Tudisco. In panchia siederà dal prossimo ...

Cambia sesso all’anagrafe per andare prima in pensione : il caso di Sergio : Ha indignato l'opinione pubblica argentina il caso di Sergio Lazarovich, che prima del suo sessantesimo compleanno ha deciso di Cambiare sesso all'anagrafe diventando Sergia. In questo modo è riuscito ad andare in pensione 5 anni prima del dovuto, stando a quanto previsto dalla legge nazionale. "Motivi personali, non potete giudicare".Continua a leggere