Sequestro Moro in via Fani | lapide imbrattata La figlia Maria Fida | “Lo stato fa finta

Roma : imbrattata la lapide che ricorda il Sequestro Moro e le vittime di via Fani : Roma - imbrattata la lapide inaugurata lo scorso 16 marzo in ricordo delle vittime dell’attentato di via Fani, quando nel 1978 fu rapito Aldo Moro e persero la vita i cinque uomini della scorta dello statista democristiano (Francesco Zizzi, Raffaele Iozzino, Giulio Rivera, Domenico Ricci e Oreste Leonardi). Sul monumento è stata dipinta la scritta BR in rosso, a pochi giorni dalla cerimonia alla quale aveva preso parte anche il Presidente ...

Roma - scritta BR sulla lapide che ricorda il Sequestro Moro : Noi stiamo dall'altra parte: con lo Stato, con la democrazia, con la politica', commenta invece via Twitter Matteo Richetti. Così sempre su Twitter il senatore Pd, Ernesto Magorno: 'Fa male vedere ...

Brigate rosse - Sequestro Moro. Infuria la polemica dopo le parole della Balzerani : Firenze, 17 marzo 2018 - dopo la presentazione del libro dell'ex brigatista Barbara Balzerani al centro sociale Firenze sud le polemiche continuano. Le parole di Barbara Balzerani, pronunciate ieri - ...

Reggio a quarant'anni dal Sequestro : quando in classe entrò la tragedia di Moro : A scuola l'annuncio della strage commessa dalle Brigate Rosse. La ricerca di un'impossibile normalità e l'epilogo nella tensione della piazza

Aldo Moro - il 40° anniversario del Sequestro : In via Fani a Roma oggi si è celebrato il 40° anniversario del sequestro di Aldo Moro e dell'uccisione della sua scorta. Proprio agli uomini della scorta è stato dedicato un monumento inaugurato oggi, sul quale sono scritti i nomi di coloro che persero la vita quel 16 marzo di 40 anni fa: l'appuntato dei carabinieri Domenico Ricci, che guidava l'auto di Moro, una Fiat 130, il maresciallo Oreste Leonardi che era il capo scorta, gli agenti ...

Moro - cinque cose che non sappiamo del Sequestro che ha cambiato l’Italia : Moro, cinque cose che non sappiamo del sequestro che ha cambiato l’Italia Dalla moto fantasma in via Fani, al ruolo della ndrangheta, fino al finto suicidio del presidente della Democrazia Cristiana, Aldo Moro. cinque misteri del sequestro che segnò l’inizio della fine della prima Repubblica.Continua a leggere Dalla moto fantasma in via Fani, al ruolo […] L'articolo Moro, cinque cose che non sappiamo del sequestro che ha cambiato ...

40 anni fa il Sequestro Moro. Gentiloni : 'Il più grave attacco alla Repubblica' : L'omaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e delle altre cariche dello Stato. Il capo della polizia Gabrielli attacca: 'Un oltraggio riproporre oggi i terroristi in tv come se ...

Caso Moro - 40 anni dopo Mattarella in via Fani per l'anniversario del Sequestro : Non sono poi mancati interventi polemici, come quello del capo della polizia, Franco Gabrielli. Secondo il quale è "un oltraggio" nobilitare i terroristi, ospitandoli "in asettici studi televisivi ...

Anniversario Sequestro Moro - inaugurato memoriale 'Giardini Martiri di via Fani' : Sulle note del Silenzio , Mattarella ha deposto una corona dai colori bianco rosso e verde sul nuovo monumento dedicato all'appuntato dei carabinieri, Domenico Ricci , che guidava la Fiat 130 dell'...

Aldo Moro - 40 anni dopo : da via Fani a via Caetani - la mappa di un Sequestro | Foto : Quel giorno le Brigate Rosse toccarono il punto più alto della lotta allo Stato. Fani, Gradoli, Montalcini, Caetani: le vie che hanno legato il loro nome al caso Moro. A Tgcom24 parla il giudice Carlo Mastelloni che per 15 anni ha indagato sulle Bierre: "Alcune domande attendono risposte"

Sequestro Moro - Mattarella in Via Fani : 9.19 Il presidente della Repubblica, Mattarella, si è recato in via Fani per le celebrazioni del 40esimo anniversario del Sequestro di Aldo Moro e dell'eccidio della sua scorta. Presenti insieme ai familiari delle cinque vittime, il presidente del Senato, Grasso, e la presidente della Camera, Boldrini. Mattarella presenzierà all'inaugurazione del nuovo monumento dedicato all'appuntato Domenico Ricci, al maresciallo Oreste Leonardi, e agli ...

Sequestro Moro : tutte le fake news del “Memoriale” di Morucci - il brigatista elegante poi al soldo dei servizi : Valerio Morucci si presentò al suo primo incontro con i capi brigatisti, in viale Zara a Milano, a bordo di una Mini Cooper gialla con tetto nero e una ragazza bionda. Era molto elegante: giacca blu con bottoni d’oro, camicia di seta, cravatta, occhiali Ray-Ban. Chiese di entrare nelle Br, ma l’incontro non andò bene perché “sembrava un fascistello sanbabilino”, ha poi scritto Alberto Franceschini che, insieme a Mario Moretti, ...