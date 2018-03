Senato | Anna Maria Bernini si vergogna della sua “faccia da pregiudicata” sul documento

Forza Italia vuole Romani presidente del Senato - ma M5S si oppone : “No - è condannato” : Forza Italia punta su Paolo Romani per la presidenza del Senato, ma i pentastellati rifiutano il sostegno all'elezione del Senatore in quanto condannato in via definitiva per peculato: " "Vogliamo dare il via a questa legislatura, per questo ci siamo confrontati e continueremo a farlo con tutte le forze politiche. Allo stesso tempo però non veniamo meno ai nostri principi, per cui non voteremo persone condannate o sotto processo".Continua a ...

Anna Maria Bernini - Silvio Berlusconi la chiama per fare il capogruppo al Senato. E al governo... : Una ventata che porta cambiamenti nei posti chiave di Forza Italia, dopo che il partito di Silvio Berlusconi si è visto sorpassare dalla Lega di Matteo Salvini.

Romani - dagli "144" alla condanna per peculato : il "fedele indipendente" che Berlusconi vorrebbe capo del Senato : Di Matteo Salvini, una volta, disse: "Parla come l'avventore del bar sport". Un'altra volta, sempre dopo aver sentito il segretario della Lega, esplose: "Il Le Pen versione italiana dice cose terrificanti". Mentre la sacerdotessa renzian-Berlusconiana, Barbara D'Urso, commentava gli attentati di Parigi, lui prese il telefono e twittò: "D'Urso sei inadeguata e insopportabile. Occupati di amori,

Compravendita Senatori - indaga la Corte dei Conti : Berlusconi rischia condanna per danno d'immagine : La procura della Corte dei Conti del Lazio ha aperto un fascicolo sui tre milioni di euro finiti nei Conti del Movimenti Italiani del Mondo dell'ex senatore dell'Idv Sergio Di Gregorio, passato nel 2007 tra le fila del...

Nulla da fare per Dell'Utri. Respinta la richiesta di revisione della sentenza di condanna - l'ex Senatore resta in carcere : La seconda sezione della Corte d'appello di Caltanissetta ha rigettato la richiesta di revisione presentata dall'ex senatore di Fi Marcello Dell'Utri condannato a 7 anni per concorso in associazione

Thailandia - italiano si proclama innocente ma viene condannato a morte. Al Senato conferenza stampa su Denis Cavatassi : È stato arrestato nel 2011 con l'accusa di essere il mandante dell'omicidio del suo socio in affari Luciano Butti a Phuket. E per questo è stato condannato a morte dalla suprema corte thailandese, nonostante lui si sia sempre proclamato innocente. La vicenda giudiziaria di Denis Cavatassi, 50 anni di Tortoreto (Teramo), è al centro della conferenza stampa che si terrà martedì 6 febbraio alla sala Nassirya del Senato alle ore 12, alla

Condannati gli aggressori del Senatore Airola : Sono stati Condannati a un anno e dieci mesi di carcere per rapina e lesioni, i tre uomini che la notte tra il 3 e il 4 settembre aggredirono Alberto Airola. Il senatore del Movimento 5 Stelle stava ...