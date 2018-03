“Sembri un’altra!” La Bellucci stupisce così Monica a 53 anni è di uno splendore unico

caffeinamagazine

: RT @flowersleashy: 'senza gli occhiali sembri un'altra persona... come Superman e Clark Kent' ???????????????????? #LaCasaDePapel - DanielaArena96 : RT @flowersleashy: 'senza gli occhiali sembri un'altra persona... come Superman e Clark Kent' ???????????????????? #LaCasaDePapel - flowersleashy : 'senza gli occhiali sembri un'altra persona... come Superman e Clark Kent' ???????????????????? #LaCasaDePapel - NAPOLIKIDRAUHL : A volte sembri un'altra persona. Non so come fai e ti vorrei tanto chiedere perché -

(Di giovedì 22 marzo 2018) Non delude mai, passano gliresta uno schianto. Sensualissima e fascinosa appare nella sua bellezza naturale, nessuno sospetto di ritocchino e se mai li avesse fatti che ci desse subito il nome dello specialista, perché il suo volto è un incanto. Ormai dal’attrice umbra si è trasferita a Parigi, ma di tanto in tanto torna in patria e l’ultima occasione è stata quella della 62esima edizione dei David di Donatello che si è svolta il 21 marzo a Roma. Sul red carpet hanno sfilato in tanti ma a conquistare il pubblico è stata proprio lei: ‘Monicà’ che ha preso parte alla cerimonia di premiazione per consegnare il Life Achievement Award 2018, ovvero un premio alla carriera, al regista Steven Spielberg. Per l’occasione non solo ha indossato un abito (cucito addosso) che ha messo in evidenza le sue forme ma ha anche sfoggiato un nuovo taglio di capelli. ...