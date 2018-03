Seat - La crescita continua e si guarda al futuro elettrico

quattroruote

(Di giovedì 22 marzo 2018)batte. Dopo un 2016 già molto positivo, nel 2017 la Casa spagnola ha raggiunto performance ancora più brillanti: il fatturato è cresciuto dell11,1%, sfiorando i 10 miliardi di euro, e lutile operativo è di 191 milioni di euro, +24,8% rispetto al 2016. Il costruttore, come annunciato oggi a Madrid, ha fatto registrare il miglior risultato finanziario di sempre e oraalcon maggior fiducia. Unche prevede, da qui al 2020, luscita di un nuovo modello ogni sei mesi e il lancio della prima auto 100% elettrica.Vendite in. Laha concluso lesercizio 2017 con un fatturato di 9,552 miliardi di euro, pari all11,1% in più rispetto allanno precedente (nel 2016 erano 8,597) e quasi il 50% in più del 2013. Lutile dopo le imposte ammonta a 281 milioni di euro, il 21,3% in più rispetto al 2016. Determinanti per raggiungere questi obiettivi sono stati ...