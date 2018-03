Sea of Thieves Guida | Tutto quello che c’è da sapere sulle imbarcazioni

Gettate l'ancora bucanieri : i server di Sea of Thieves tra poco offline per manutenzione : Come abbiamo già evidenziato in diverse news il lancio di Sea of Thieves si sta rivelando almeno in parte agrodolce per Microsoft. Aver fatto registrare in poco tempo 1 milione di giocatori è indubbiamente positivo ma i problemi dei server in questa manciata di giorni sono decisamente troppo evidenti per chiudere un occhio.Nella nostra guida abbiamo parlato dei vari errori dei server (proponendo anche delle possibili soluzioni) su cui i ragazzi ...

Primi problemi risolti per Sea of Thieves - altri aggiornamenti in arrivo : Sea of Thieves ha sofferto di qualche piccolo problema nei suoi Primi giorni di lancio, ma il team di Rare fin da subito si è adoperato per risolverli il prima possibile. In queste ore gli sviluppatori hanno anche rilasciato un video in cui hanno spiegato tutti i miglioramenti che saranno apportati nel prossimo futuro per il titolo adventure arrivato in esclusiva Microsoft. Innanzitutto, lo studio ha svelato qualche numero davvero importante: ...

Sea Of Thieves : superato il milione di giocatori : Sea Of Thieves si è affacciato in via ufficiale sul mercato da pochi giorni, ed è stato un lancio decisamente di successo dal punto di vista dei numeri, forse un po meno dal punto di vista tecnico.Come riporta Dualshockers infatti, sappiamo che il gioco ha già superato il milione di giocatori unici nelle prime 48 ore dal lancio, e ci sono stati momenti in cui oltre 5000 giocatori al minuto stavano accedere ai server di gioco.Questo lancio col ...

Fan preoccupati per i pochi contenuti di Sea of Thieves? Arrivano le rassicurazioni del producer : Sea of Thieves è uscito soltanto ieri, ma molti giocatori hanno preso la strada dei forum e delle community per manifestare la loro insoddisfazione in merito al numero di contenuti inclusi nel gioco, secondo loro non all'altezza delle promesse fatte dagli sviluppatori. IGN ha contattato per un commento il produttore esecutivo di Sea of Thieves, Joe Neate, che ha potuto rassicurare gli utenti sul futuro del titolo piratesco sviluppato da ...

Server di Sea of Thieves invasi dai giocatori : si moltiplicano i problemi di connettività : Sea of Thieves è finalmente uscito ieri su PC e Xbox One, e ben presto sono stati migliaia i giocatori che si sono riversati nei Server per cominciare la loro avventura nei mari del titolo piratesco sviluppato da Rare. Nonostante i numerosi scale test effettuati dagli sviluppatori, col passare delle ore si sono moltiplicate le segnalazioni dell'utenza relative a tantissimi problemi di connettività.Se buona parte dei giocatori si è lamentata di ...

Sea of Thieves Guida : Le basi per iniziare a giocare : Sea of Thieves è ufficialmente e finalmente disponibile da ieri su PC Windows 10 e Xbox One. Per festeggiare il lancio del titolo, abbiamo deciso di condividere con voi questo articolo Guida, dove vi illustriamo tutto quello che c’è da sapere per iniziare a giocare. Sea of Thieves Guida: Quello che c’è da sapere Sea of Thieves è un always online, ossia un titolo che necessita della connessione online ...

Sea of Thieves affonda alla partenza : Nonostante sia stato soggetto a diverse Closed e Open Beta, Sea of Thieves come da tradizione per ogni nuovo titolo multiplayer, è partito con il botto, con l’affondamento dello stesso dopo poche ore dal lancio. Sea of Thieves affonda alla partenza Dalla giornata di ieri Sea of Thieves è finalmente disponibile in esclusiva PC Windows 10 e Xbox One. Il titolo ha riscosso cosi tanto successo da causare l’affondamento ...

Problemi Sea of Thieves nelle prime ore di lancio : Rare fa il punto della situazione : Nonostante sia sul mercato da poche ore, l'utenza Microsoft ha già riscontrato diversi Problemi Sea of Thieves, in particolare ai server di gioco. Il titolo era una delle esclusive più attese tra quelle Microsoft per il 2018, ragion per cui i giocatori su Xbox One e PC si sono fiondati a giocare l'avventura piratesca dei ragazzi di Rare - tra chi l'ha acquistato al day one e chi sta giocando con una versione di prova del Game Pass, per decidere ...

Nvidia ha rilasciato oggi i nuovi driver Game Ready per Sea of Thieves : Nvidia ha rilasciato oggi i nuovi driver Game Ready per Sea of Thieves, che offriranno anche il supporto a Nvidia Highlights per due titoli molto famosi, Call of Duty WWII e Tekken 7, e il supporto alla tecnologia Ansel su Star Wars Battlefront 2.Di seguito maggiori dettagli su tutte le novità. Game Ready per Sea of Thieves Read more…

Alle 22 saremo in diretta con Sea of Thieves : Anche per questa sera è in programma la diretta di Eurogamer.it che, nello specifico, si concentrerà sull'atteso titolo per Xbox One e PC, Sea of Thieves.Del titolo piratesco di Rare è stato detto di tutto e di più e ultimamente un trailer abbastanza ampio ci ha preparato all'arrivo del gioco fornendoci una panoramica su "tutto quello che dobbiamo sapere" su Sea of Thieves.A partire dAlle ore 22, non perdete la diretta dedicata al titolo in ...

Sea of Thieves : un video mostra il combattimento contro il Kraken : Il Kraken, la mostruosa creatura marina protagonista di molte leggende marinaresche, è una dei tanti pericoli dei 7 mari di Sea of Thieves, l'action piratesco sviluppato da Rare uscito oggi su PC e Xbox One. Dal momento dell'apertura dei server si sono moltiplicati gli avvistamenti del tentacolare mostro, e stando a quanto prova questo video ci sono già delle ciurme che possono vantare di averlo sconfitto.L'incontro col Kraken è una delle ...

Sea of Thieves disponibile al download per Windows 10 e Xbox One : Dopo mesi di beta privata e pubblica, Sea of Thieves, l’esclusiva Microsoft che sembra stare avendo per adesso un grande successo spinto anche dai vari Youtubers di tutto il mondo, è adesso ufficialmente disponibile al download per Windows 10 (esclusivamente tramite il Microsoft Store) e Xbox One. Descrizione Gli acclamati sviluppatori di Rare ritornano con un gioco di avventura in un mondo condiviso per vivere l’esperienza più ...

Sea of Thieves : pubblicato un nuovo trailer in live action : Sea of Thieves si appresta a salpare tra le onde del mercato, il gioco infatti ha già pubblicato sul suo sito l'intero elenco degli orari di apertura server, a partire dai quali i giocatori potranno riversarsi nel mondo realizzato con tanta cura dagli sviluppatori.In Italia gli utenti PC e Xbox One potranno iniziare a giocare a partire dalla mezzanotte di domani martdì 20 marzo.Per celebrare il lancio del gioco, Microsoft e Rare hanno deciso di ...

In uscita Sea of Thieves oggi 20 marzo per Xbox One e PC : disponibile un aggiornamento “bizzarro” : Sea of Thieves, la nuova esclusiva Microsoft, esce oggi (martedì 20 marzo) per Xbox One e PC e rappresenta una delle esclusive di punta del colosso di Redmond per questo 2018. Il titolo permetterà ai giocatori di imbarcarsi in un'avventura per i Sette Mari, indossando i panni di un pirata e connettendosi online per incontrare, collaborare o scontrarsi con altri giocatori. Per l'occasione, il team di Rare ha in serbo un piccolo aggiornamento day ...