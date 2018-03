Scuole belle | nel Lazio senza stipendio da mesi 1 000 lavoratrici delle pulizie E devono

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 marzo 2018) Una bomba sociale pronta a esplodere nelle province di Frosinone e Latina. Quasi 1.000– le donne sono oltre l’80 per cento –danell’ambito dell’appalto Consip per lenelle, programma divenuto celebre con l’hashtag #. Non solo. Gran parte di loro si porta dietro addirittura un debito con le ditte aggiudicatrici del Lotto 5 a causa degli errori di organizzazione per l’impiego della cosiddetta banca ore, motivo per il quale il datore di lavoro neiscorsi ha ottenuto diverse restituzioni rateali attraverso la cessione del quinto in busta paga. Un massacro per persone i cui salari si aggirano intorno ai 1.000 euro, aggravata ancora di più dalla risoluzione della convenzione, avvenuta il 1 dicembre 2017, a causa di inadempienze ritenute “più rilevanti” della presunta turbativa d’asta (“condotta anti concorrenziale”) sulla ...