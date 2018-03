Scoppia il caso di Trony fallito | la replica ufficiale chiarisce tutto

Telefonini a L'Isola dei Famosi? L'ipotesi bomba che farebbe Scoppiare l'ennesimo caso : la FOTO incriminata : Elena Morali e quella strana forma dentro i pantaloni che potrebbe essere proprio un telefonino, ecco L'ipotesi proposta da Striscia La Notizia che potrebbe far scoppiare l'ennesimo caso a L'Isola ...

Caso Moro - la procura apre un’inchiesta sulle parole di Barbara Balzerani. Scoppia il caso del Cpa di Firenze : Le frase «C’è una figura, la vittima, che è diventata un mestiere, questa figura stramba, per cui la vittima ha il monopolio della parola», che avrebbe pronunciato l’ex Br Barbara Balzerani, nel corso della presentazione del suo libro al Cpa-Firenze sud, il 16 marzo scorso, giorno dell’anniversario della strage di via Fani e del rapimento di Aldo M...

FACEBOOK - CAMBRIDGE ANALYTICA/ Server perquisiti - Scoppia caso Stamos - Zuckerberg tace : e ora? : FACEBOOK, CAMBRIDGE ANALYTICA: Alex Stamos, capo della sicurezza informatica, ha cambiato ruolo, ma avrebbe pure voluto dimettersi. E intanto Zuckerberg, assediato, continua a tacere.(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 10:30:00 GMT)

'E' inaccettabile' - Scoppia il caso omofobia a Ballando con le stelle. Verrano presi provvedimenti? : 'E' inaccettabile', scoppia il caso omofobia a Ballando con le stelle. Verranno presi provvedimenti? Scintille nella seconda puntata di Ballando con le Stelle 2018. Hanno scatenato un putiferio le ...

Ballando con le stelle 2018 : Scoppia il caso Ciacci - Zazzaroni non lo vota : Insomma, l a politica interviene a gamba tesa , Selvaggia Lucarelli ironizza sul collega giurato - ma precisa " l'omofobia è una cosa seria, non scomodiamola per le parole di Zazzaroni " - e ancora ...

Isola dei Famosi 2018/ Scoppia un nuovo caso : i naufraghi mangiano? : Isola dei Famosi 2018, Eva Henger e Striscia La Notizia contro Alessia Marcuzzi: ecco qual è il pensiero di Maurizio Costanzo sul caso cannagate(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 17:09:00 GMT)

Roma - via di Portonaccio torna preferenziale e Scoppia il caso : 400mila multe in 6 mesi. Automobilisti : ‘Mancava segnaletica’ : Oltre 400mila multe per 400 metri di preferenziale, sanzioni comminate per 45 milioni di euro. E tutto in sei mesi. Succede a Roma, in via di Portonaccio che unisce due direttive importanti della Capitale, la via Prenestina con la via Tiburtina. Via di Portonaccio, nella porzione che sfocia su via Tiburtina e va alla Stazione Tiburtina, era una corsia preferenziale per bus e taxi dagli anni sessanta, ma otto anni fa è stata resa percorribile da ...

Manchester United - Scoppia il caso Pogba : il francese può tornare in Italia! : Il Manchester United protagonista nella gara di Premier League contro il Liverpool ma a tenere banco è anche e soprattutto il caso Pogba. Il centrocampista francese non è stato convocato per la partita contro i Reds, non solo per qualche problema fisico ma anche e soprattutto per i rapporti ormai compromessi con il tecnico Josè Mourinho. Lo stesso club inglese è deluso dalle prestazioni del francese, arrivato dalla Juventus per una cifra ...

UOMINI E DONNE / Gemma Galgani tradisce Giorgio Manetti e Scoppia il caso - ma su Facebook... (Trono Over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono over. Ancora critiche per Gemma Galgani e la redazione del programma: "Il loro scopo è solo metterci l'uno contro l'altro"(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 11:00:00 GMT)

Scoppia il caso Palermo : schede ristampate per 200 sezioni - i seggi aprono in ritardo : Ritardi nell'apertura di alcuni seggi elettorali a Palermo si sono registrati a causa della distribuzione delle schede ristampate nella notte, per un errore nella perimetrazione dei collegi, e ...

Embraco : stipendi salvi per 1 anno. Ma a Torino Scoppia un nuovo caso : Così il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan , a Torino per la campagna elettorale. Ma se per l'Embraco a Torino forse si può tirare un sospiro di sollievo, così non è per i 400 occupati del ...

Prete sponsor di Di Maio - Scoppia il caso : 'Non è questa la Chiesa che vogliamo' : Che Pomigliano diventasse il fulcro dello scontro politico era chiaro da settimane. Il collegio dell'aspirante premier grillino Luigi Di Maio e Forza Italia che gli mette contro il critico Vittorio ...

De Luca - Lavia vs Gomez : “Caso politico perché Scoppia a pochi giorni dal voto”. “Si chiama familismo amorale” : Polemica vivace a Tagadà (La7) tra Peter Gomez, direttore de ilfattoquotidiano.it e di FQ Millennium, e Mario Lavia, ex direttore dell’Unità online. Il dibattito è incentrato sul caso di Roberto De Luca, figlio del presidente della Regione Campania e assessore dimissionario al Bilancio del Comune di Salerno. e sull’inchiesta giornalistica di Fanpage su rifiuti, appalti e corruzione. Lavia osserva: “E’ un caso politico perché a due ...

Juventus - Scoppia il caso Marchisio. La moglie sul web : "Nessun rispetto" : Questo pomeriggio è esplosa forse una grana in casa Juventus. Dopo l'ennesima panchina del marito, Roberta Sinopoli ha lanciato un messaggio su Instagram che potrebbe essere letto come una vera e ...