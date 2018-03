Scoperto un nuovo stato della materia

Ricerca - CNR : nuovo stato della materia Scoperto nei nanotubi di carbonio : Ricercatori dell’Istituto nanoscienze del Consiglio nazionale delle ricerche (Nano-Cnr) hanno mostrato che nei nanotubi di carbonio si realizza spontaneamente un nuovo stato quantistico della materia, detto isolante eccitonico, predetto mezzo secolo fa dal premio Nobel Walter Kohn e finora mai confermato in modo definitivo. Lo studio, condotto in collaborazione con Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (Sissa), Istituto officina dei ...

Malware Android : Scoperto il nuovo RedDrop - e il 36% degli utenti rischia con l’home banking : Un nuovo Malware Android chiamato RedDrop mette a rischio dati sensibili e credito degli utenti, mentre oltre 1 utente su 3 non è in grado di riconoscere un'applicazione bancaria falsa. L'articolo Malware Android: scoperto il nuovo RedDrop, e il 36% degli utenti rischia con l’home banking è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Obesità : Scoperto un nuovo collegamento con i batteri intestinali : I ricercatori della Lund University in Svezia hanno scoperto un nuovo collegamento tra i batteri intestinali e l’Obesità. Hanno scoperto che alcuni aminoacidi nel nostro sangue possono essere connessi sia all’Obesità che alla composizione del microbioma intestinale. Sappiamo poco sul significato dei batteri intestinali rispetto a quanto molti libri sull’argomento sembrano suggerire. Infatti la maggior parte della ricerca si basa su studi animali ...

Roma coccola Under - il tesoro Scoperto da Monchi. I tifosi 'è il nuovo Salah' : Proteggetelo da tutto e tutti, estraniatelo dal mondo esterno per almeno due anni. Solo allenamenti e partite'. 'GUAI A PARLARE DI PLUSVALENZA' - Il Turchetto - come lo chiamano affettuosamente a ...

Reggio Calabria : Scoperto in Aspromonte un nuovo insetto : Durante le ricerche faunistiche promosse dal Parco Nazionale dell’Aspromonte ed effettuata all’interno dell’Area Protetta dagli entomologi del Laboratorio di Entomologia ed Ecologia Applicata dell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria, Carmelo Peter Bonsignore, Francesco Manti ed Elvira Castiglione e dallo specialista di Cantharidae Gianfranco Liberti (con l’ausilio dell’esperto Fabrizio Fanti) che da anni sta svolgendo uno studio sul ...

Infarto e ictus : Scoperto un nuovo fattore che aumenterebbe il rischio fino al 50% : Problemi come Infarto e ictus rientrano senza dubbio tra le principali cause di morte di milioni di persone nel mondo, ed è proprio per prevenire cose del genere che la ricerca scientifica ha da tempo identificato numerosi fattori di rischio che possono contribuire ad aumentare le probabilità di affrontare questi problemi nel corso della propria vita. Esistono tuttavia casi particolari in cui persone apparentemente sane perdono la vita a causa ...

Scoperto un nuovo grave fattore di rischio per infarto e ictus : Si chiama in sigla CHIP , acronimo di Clonal Hematopoiesis of indeterminate potential - emopoiesi clonale di potenziale indeterminato, e secondo molti è la più importante scoperta in campo ...

Scoperto un nuovo grave fattore di rischio per infarti e ictus : Si chiama in sigla CHIP , acronimo di Clonal Hematopoiesis of indeterminate potential - emopoiesi clonale di potenziale indeterminato, e secondo molti è la più importante scoperta in campo ...

Emre Can esce allo Scoperto e spiazza la Juventus : si rischia un nuovo caso Witsel! : “Il mio agente si occupa di tutto, ma io sono qui fino a questa estate. Non ho firmato niente con nessuno, sto parlando con tutti. Sto parlando anche con il Liverpool, perché no? Ho ancora un contratto qui, è un club fantastico”. Queste le parole di Emre Can che allontanano momentaneamente il calciatore dalla Juventus. Sembrava esssere tutto fatto con i bianconeri, ma evidentemente così non è. Emre Can è ancora in trattativa con ...