Scontro tra bus e rider

Tra Biden e Trump un duro Scontro con minacce fisiche : Volano schiaffi tra Donald Trump e l'ex vicepresidente Joe Biden . A innescare la miccia è stato Biden, che nel corso di una conferenza all'Università di Miami dove si parlava di molestie sessuali, ha ...

Isola dei famosi 2018 : nomination - Scontro Simone-Jonathan/ Flirt in atto tra il mimo e Francesca Cipriani? : Andiamo a scoprire cosa è accaduto nella nona puntata dell'Isola dei famosi: nomination, eliminato e lo scontro tra Simone e Jonathan. Alessia Mancini la migliore.(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 18:33:00 GMT)

Webtax : Ue propone 3% su ricavi - ma è già Scontro tra Stati : Ecco la proposta della Commissione, la Webtax del futuro per mettere la parola fine alla fuga dal fisco dei grandi gruppi dell'economia digitale. Ne sarebbero colpite le società con un fatturato ...

Taranto - Scontro tra auto e una cisterna : muoiono un bimbo di 4 anni - la mamma e la nonna : Un bambino di 4 anni, la mamma 24enne e la nonna sono morti in seguito allo scontro tra un'auto e una cisterna adibita al trasporto del latte a Laterza, in provincia di Taranto. Nell'impatto è rimasto ferito anche un uomo, ricoverato in condizioni critiche in ospedale. Indagini in corso per ricostruire la dinamica dell'incidente.Continua a leggere

Scontro tra giganti del mare - l’incidente in porto è spaventoso : decine di container finiscono in acqua : Nel porto di Karachi, in Pakistan, due enormi navi mercantili si sono scontrate. La collisione ha provocato la perdita di parte del carico. 21 container sono finiti in mare e il carico (auto di lusso e merci di valore) è affondato. La manovra è stata ripresa da un operatore portuale che ha diffuso le immagini sui social network. Nessuno è rimasto ferito e le autorità portuali hanno assicurato che le acque del porto sono state liberate dal carico ...

“Non ne posso più”. Francesca Cipriani - una furia contro Stefano. Sull’Isola in onda uno Scontro trash tra l’ex pupa ed il ballerino. Volano accuse e parole grosse : Si infiamma l’atmosfera Sull’Isola dei Famosi. Protagonista ancora lei, forse la più discussa naufraga di questa edizione: l’ex pupa Francesca Cipriani. La bionda maggiorata se l’è presa ancora una volta con Stefano De Martino che, nelle settimane scorse, le aveva dato senza troppo parafrasare della gallina. A far scattare la Cipriani è stata la prova per il mejor e il peor. Prova per il quale Stefano De Martino l’ha decretata come ...

Incidente stradale/ Roma - doppio Scontro tra Casilina e GRA : un morto e quattro feriti : Incidente stradale, oggi 20 marzo 2018: doppio scontro sulle strade di Roma, famiglia intrappolata nelle lamiere sulla Casilina. Sul Grande Raccordo Anulare ci scappa il morto...(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 11:41:00 GMT)

Dazi - è già Scontro al G20 tra Usa e Cina : 'Abbiamo la sensazione, Wilbur Ross , il segretario del Commercio Usa, ndr, e io, che questa settimana potremmo trovare una soluzione comune', ha detto il ministro dell'Economia, Peter Altmaier, ...

Scontro frontale tra due pullman - strage in Ecuador : 11 morti e oltre 50 feriti : Scontro frontale tra due pullman, strage in Ecuador: 11 morti e oltre 50 feriti La tragedia è avvenuta sull’autostrada tra Jujan e Tres Postes quando uno dei mezzi ha urtato con una motocicletta e l’autista ha perso il controllo finendo sulla corsia opposta.Continua a leggere La tragedia è avvenuta sull’autostrada tra Jujan e Tres Postes […] L'articolo Scontro frontale tra due pullman, strage in Ecuador: 11 morti e oltre ...

Anticipazioni Beautiful trama puntate 26-31 marzo 2018 : Scontro senza precedenti tra Eric e Ridge! : Anticipazioni Beautiful trama puntate da lunedì 26 marzo a venerdì 31 marzo 2018: Sally non sa che con Thomas è finita! scontro tra Ridge ed Eric! Anticipazioni Beautiful: Eric chiede a Ridge di sparire dalla sua vita! Thomas decide di lasciare Sally, mentre Caroline, dopo la bugia di Bill, è distrutta e … Appassionanti più che mai sono i prossimi episodi della soap statunitense! Le Anticipazioni ...