Sciopero Trasporti Roma | ferme le metropolitane A e C | disagi in città e lunghe code sul

(Di giovedì 22 marzo 2018) Due linee della metropolitana chiuse e traffico in tilt a. Lodel trasporto pubblico locale proclamato da Orsa, Usb e Faisa Confail ha provocato lo stop alle linee A e C e la chiusura della ferrovia-Lido e Termini-Centocelle. Attive, ma con possibili riduzioni di corse, la metropolitana B e la-Viterbo. Sono possibili ripercussioni della mobilitazione anche sui bus. Lo stop ai mezzi pubblici Atac ha generatoin diverse aree della, nonostante il Comune abbia deciso la disattivazione delle zone a traffico limitato diurne del centro storico e di Trastevere per agevolare la mobilità. Sul Grande Raccordo Anulare si registra traffico molto intenso sull’intero anello condalla Cassia alla-Fiumicino, in esterna, invece, dalla Casilina alla via del Mare. Sul Tratto urbano della A24, 5 chilometri didal Raccordo alla Tangenziale est, in ...