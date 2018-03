Sci | a Schnarf titolo tricolore discesa

Sci alpino - Campionati Italiani 2018 : titolo anche in combinata per Christof Innerhofer e Johanna Schnarf : Dopo aver conquistato il titolo in discesa, Christof Innerhofer e Johanna Schnarf si sono imposti nella prova della combinata ai Campionati Italiani in corso di svolgimento a Santa Caterina Valfurva. Si ripartiva proprio dalla prova veloce ed Innerhofer si è confermato anche tra i pali stretti, laureandosi ancora Campione d’Italia. La gara, però, è stata vinta, proprio come in discesa, dallo svizzero Ralph Weber, che ha preceduto di 44 ...

Sci alpino - Campionati Italiani 2018 : titolo in discesa per Innerhofer e Schnarf : Sono cominciati i Campionati Italiani di sci alpino a Santa Caterina Valfurva. Sulla pista Deborah Compagnoni conquistano il titolo in discesa Christof Innerhofer e Johanna Schnarf. Nella gara maschile la miglior prestazione è stata quello dello svizzero Ralph Weber in 1’21″85, che ha preceduto di 23 centesimi Innerhofer. Per il velocista azzurro, reduce dal podio di Are in superG, si tratta del secondo titolo italiano della ...

Sci alpino - discesa femminile Are 2018 : Alice McKennis vince la prova sprint. Terza Johanna Schnarf : L’americana Alice McKennis ha vinto la prova della discesa libera femminile delle finali di Coppa del Mondo ad Are. Una prova sprint (meno di un minuto di gara), con gli organizzatori che hanno deciso di abbassare la partenza. La velocista statunitense ha chiuso con il tempo di 57″11. In seconda posizione c’è Ester Ledecka, staccata di 23 centesimi dalla vetta. La ceca, dopo il clamoroso oro in supergigante alle Olimpiadi, ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018 : dopo le Olimpiadi si riparte da Crans Montana. Goggia - Schnarf e Brignone a caccia del podio : Neanche il tempo di mettere da parte le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 e subito ricomincia la Coppa del Mondo di sci alpino. Il circuito femminile fa tappa in Svizzera, a Crans Montana, dove sono in programma un superG ed una combinata alpina. Proprio in terra coreana il supergigante ha probabilmente regalato una delle più incredibili sorprese di tutti i Giochi, con la vittoria di Ester Ledecka. che poi ha saputo bissare l’oro ...

Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 : le quattro italiane per la discesa. Nicole Delago vince il ballottaggio con Johanna Schnarf : Domani (ore 11.00 in Corea del Sud, le 3.00 di notte in italia) si svolgerà la discesa libera femminile di sci alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Le azzurre in gara saranno Sofia Goggia, Nadia Fanchini, Federica Brignone e Nicol Delago. La 21enne altoatesina ha vinto il ballottaggio con Johanna Schnarf nel corso della terza ed ultima prova cronometrata, precedendola di appena 3 centesimi. La promettente velocista di Selva Val ...

Sci alpino - SuperG Olimpiadi PyeongChang 2018 : le pagelle. Ledecka sorprende - errore Goggia - Schnarf sfortunata - Veith beffata : Oggi si è disputato il SuperG femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Di seguito le pagelle delle protagoniste e delle italiane in gara. ESTER Ledecka: 10. La grande rivelazione di queste Olimpiadi. La Campionessa del Mondo del PGS di snowboard si consacra a sorpresa anche nel SuperG di sci alpino e trionfa in maniera memorabile, scendendo col pettorale 26 nell’incredulità generale. Ha riscritto la storia e dopo 90 ...

Sci - superG donne : la Ledecka beffa la Veith. Sbagliano Vonn e Goggia. Schnarf 5ª : Link Copia Galleria Ester Ledecka, dal superG al windsurf SHARE È la storia dei Giochi. Ester Ledecka, 22enne snowboardista in testa alla Coppa del Mondo di gigante parallelo che ha esordito , part-...

Sci alpino - Ester Ledecka vince il superG! Una fuoriclasse dello snowboard si prende l’oro olimpico. 5a Johanna Schnarf - Goggia spreca : Sorpresa colossale nel superG femminile di sci alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La medaglia d’oro va alla ceca Ester Ledecka, fuoriclasse dello snowboard con due titoli mondiali di parallelo in bacheca. La 22enne del Centro Europa da un paio di stagioni aveva iniziato a fare sul serio anche con gli sci ai piedi, continuando nel frattempo a dominare con la tavola. I risultati erano apparsi incoraggianti ed il piazzamento ...

LIVE Sci alpino - superG femminile Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : impresa Ester Ledecka! La snowboarder si tinge d’oro - battuta Veith! Schnarf quinta : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del superG femminile delle Olimpiadi Invernali Di PyeongChang 2018. Dopo aver lasciato spazio alle discipline tecniche, è arrivato il momento della velocità nello sci alpino femminile. E’ venuto il momento di una specialità in cui l’Italia spera di raccogliere qualcosa di importante. Sofia Goggia, la carta migliore del mazzo tricolore, ha lanciato la propria sfida a Lindsey Vonn e Lara Gut, ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Sofia Goggia lancia la sfida a Vonn. Brignone sogna il bis - Schnarf e Fanchini pronte a stupire : Dopo aver lasciato spazio alle discipline tecniche, è arrivato il momento della velocità nello sci alpino femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Domani è in programma il superG, una gara tra le più attese dall’Italia, perchè ci sono ben quattro azzurre che possono ambire ad una medaglia. Comincia proprio dal supergigante la sfida tra Sofia Goggia e Lindsey Vonn. Un duello annunciato sulle nevi di Jeongseon, che lo scorso ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018 : Sofia Goggia e i soliti “alti e bassi”. Podio meritato e finalmente centrato da Johanna Schnarf : Una vittoria ed un secondo posto. Questo il bilancio complessivo con cui l’Italia chiude il lungo fine settimane di gare sull’Olimpia delle Tofane a Cortina. Il programma si era aperto venerdì con il meraviglioso successo di Sofia Goggia in discesa libera, ma la bergamasca poi non ha saputo confermarsi nelle due gare successive (sempre uscita) ed alla fine a tenere alti i colori dell’Italia ci ha pensato Johanna Schnarf, ...

Sci - ancora un podio : Schnarf seconda nel SuperG : È il suo 16/o successo, tanto più gradito per essere stato ottenuto in casa del dominatore della Coppa del Mondo Marcel Hirscher finito secondo. Per l'Italia è stata invece un'altra gara decisamente ...

Sci alpino - le dichiarazioni dopo il superG Cortina 2018 – Schnarf : “Ho seguito il mio istinto”. Goggia : “Ho male - forse salto Kronplatz” : Cortina D’AMPEZZO – Il superG di oggi a Cortina ha visto il ritorno alla vittoria della svizzera Lara Gut proprio sull’Olympia delle Tofane, pista nella quale un anno fa in discesa aveva trovato la sua ultima vittoria prima dell’infortunio nei Mondiali di St. Moritz. La gara di oggi, pesantemente condizionata dalle condizioni meteo, ha visto l’uscita di scena prematura di Sofia Goggia. Fra le azzurre, grandioso ...

Sci - Cdm : altro podio per l'Italia - Schnarf seconda a Cortina in SuperG : Cortina D'AMPEZZO - Ancora un podio per l'Italia dello sci. Lo ha centrato, nel SuperG di Cortina, l'altoatesina Johanan Schnarf. La 33enne di Bressanone, diventata signora Berger nella scorsa estate, ...