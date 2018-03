Scandalo Facebook con Cambridge Analytica e il Menlo Park rischia grosso

Scandalo Facebook : inserzionisti britannici minacciano l’addio : Scandalo Facebook: inserzionisti britannici minacciano l’addio Scandalo Facebook: inserzionisti britannici minacciano l’addio Continua a leggere

Scandalo Facebook - in big data we trust! Ma non nel frappuccino : di Derek Di tanto in tanto esce uno Scandalo che riguarda l’uso che viene fatto dei nostri dati su Internet e il mondo sembra cadere nello sconcerto. E ogni volta io mi chiedo se ci siamo o ci facciamo. Lo sanno anche i muri che ciascuno dei nostri comportamenti digitali lascia un segno in rete. Forse agli albori piano piano sbiadiva senza che nessuno se ne curasse, ma da tanti anni ormai sappiamo bene che questa traccia viene letta, archiviata, ...

Come cambierà Facebook dopo lo Scandalo - spiegato da Zuckerberg : 'Questa non è scienza missilistica. C'è un sacco di duro lavoro da fare per rendere più difficile agli stati Come la Russia di applicare interferenze elettorali ', ha detto alla CNN. • Ha detto al ...

Una Class Action per lo Scandalo Facebook possibile in Italia? Alcune precisazioni : In queste ore si parla continuamente di Datagate e più in generale dello scandalo Facebook, che come riportato nella giornata di ieri potrebbe potenzialmente colpire anche l'Italia. Proprio per il nostro Paese oggi si parla di una misura preventiva destinata a far discutere molto prossimamente, visto che l'ipotesi di una Class Action contro il popolare social network a questo punto pare non essere campata in aria, almeno stando alle novità ...

Scandalo Facebook - Zuckerberg : «Ci useranno per influenzare le elezioni» | : Mea culpa del Ceo, che rompe il silenzio sul caso dei dati personali degli utenti ceduti a società terze. «Abbiamo sbagliato a fidarci di Cambridge Analytica»

Scandalo Facebook - Zuckerberg ammette responsabilità : Dopo essersi fatto attendere per giorni, l'Amministratore Delegato di Facebook , Marck Zuckerberg rompe il silenzio e ammette le colpe sullo Scandalo datagate . "Sono io che ho lanciato Facebook e ...

Scandalo Facebook - Zuckerberg si scusa : "Pronto a testimoniare davanti al Congresso" : Mark Zuckerberg ha chiesto "scusa". Per rompere il suo lungo silenzio, il fondatore di Facebook ha scelto la Cnn. E in un'intervista esclusiva all'emittente americana ha riconosciuto i suoi "...

Facebook crolla sotto il peso dello Scandalo : Il servizio, risultato di un mese di indagini e trasmesso due giorni dopo le inchieste del Guardian e del New York Times che avevano portato l'attenzione del mondo su Cambridge Analytica, ha aggiunto ...