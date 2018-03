: Finanziamenti illeciti, #Sarkozy: 'Contro di me nessuna prova' #Francia - UnioneSarda : Finanziamenti illeciti, #Sarkozy: 'Contro di me nessuna prova' #Francia - pincpa : RT @MediasetTgcom24: Inchiesta finanziamenti illeciti, Sarkozy: 'Contro me nessuna prova' #Francia - Affaritaliani : I giudici: libertà vigilata per Sarkozy 'Contro di me nessuna prova materiale' -

L'ex presidente franceseha ribadito ai magistrati di essere stato "accusato in assenza di prove materiali" dalle dichiarazioni dell'ex dittatore libico Gheddafi e dei suoi parenti, oltre che dal faccendiere francolibanese Ziad Takieddine,secondo quanto riporta il quotidiano Le Figaro. "E' stato dimostrato in molte occasioni che lui (Ziad Takieddine, ndr) ha ricevuto denaro dallo stato libico",ha detto."E vorrei ricordare che non ha dimostrato alcun versamento di denaro verso di me nel periodo 2005-2011".(Di giovedì 22 marzo 2018)