Sanità | dalla Bce allarme invecchiamento | Italia ai primi posti per dipendenza dagli

Terremoto : dalla Sanità “risposte rapide” nell’area colpita : Nel dopo Terremoto la sanità umbra “ha assicurato in tempi rapidissimi” le prime risposte ai cittadini dei territori colpiti. A fare un primo bilancio è l’assessore regionale Luca Barberini. “Abbiamo realizzato e ripristinato – ha detto all’ANSA – i punti di erogazione dei servizi in moduli stabili”. L’assessore ha ricordato che questo è avvenuto a Norcia e Cascia. “La nostra idea ...

Minori con problemi di salute mentale - Piero Ruzzante - LeU - : 'in 55 mila rischiano di essere abbandonati dalla 'migliore Sanità al mondo'' : È questa la migliore sanità del mondo? " Così il Consigliere regionale Piero Ruzzante di Liberi e Uguali , che lunedì 12 marzo ha depositato un'interrogazione a risposta immediata chiedendo alla ...

Valeriani (PD) : “Dalla Sanità ai trasporti : abbiamo cambiato il Lazio” : Intervista esclusiva di Roma Daily News a Massimiliano Valeriani, capogruppo regionale del PD. «Dalla sanità ai trasporti: abbiamo cambiato il Lazio». La Regione Lazio è... L'articolo Valeriani (PD): “Dalla sanità ai trasporti: abbiamo cambiato il Lazio” su Roma Daily News.

Sanità : 23 febbraio sciopero infermieri a Roma - dalla Sicilia pronti bus e manifestazioni locali : Palermo, 20 feb. (AdnKronos) - Partiranno da tutte le province della Sicilia per partecipare numerosi allo sciopero nazionale di venerdì 23 febbraio, a Roma, indetto dal sindacato degli infermieri, il Nursind, per protestare contro la bozza del contratto collettivo del comparto Sanità. Una proposta

Elezioni 2018 - Parisi : 'Bisogna ripartire dalla Sanità e dalla flat tax' : Continua il nostro viaggio tra i partiti ed i movimenti presenti alle prossime Elezioni politiche del 4 marzo 2018. Questa volta a rispondere alle nostre cinque domande si è presentato Stefano Parisi, fondatore di "Energie per L'Italia" e candidato alla Presidenza della regione Lazio. Il leader del partito politico di stampo liberista, ci delucida su alcuni argomenti, quali: sanità, politica estera ed economia. Elezioni 2018: l'intervista ...

Corso assistenza sanitaria - Cgil : 'Dalla politica silenzio assordante' : Grave ed assordante è il silenzio della politica catanzarese, colpevole e complice il silenzio del Presidente della Regione e del suo Vice, che pone inquietanti interrogativi, attori tutti distratti ...

Sanità - Ruffino (FI) : "In Piemonte malati cronici abbandonati dalla Regione" : L'assessore alla Sanità non solo non è entrato nel merito del problema, prendendo una posizione politica, ma ha preferito rimandare al Consiglio l'onere di approvare un Piano della cronicità che se ...

CGIL su riforma sanitaria in Basilicata. Al via la campagna 'Giù le mani dalla Sanità' : ... gli unici che in questi mesi hanno denunciato ogni giorno i rischi di una totale debacle contro il silenzio assordante del resto del sindacato e di tutta la politica. Per la CGIL la vertenza sanità ...

Dalla Sanità ai servizi - cambio ai vertici : via tutti i fedelissimi di Crocetta : PALERMO. Il primo tassello a essere sistemato sar , con ogni probabilit , quello del presidente di Riscossione Sicilia: il nome sul taccuino di Nello Musumeci e dell assessore all Economia, Gaetano Armao, quello di Ugo Marchetti. Generale della Guardia di Finanza, in passato assessore per pochi mesi della prima giunta Orlando nel 2012, Marchetti potrebbe prendere le redini ...