San Patrignano | la storia di Annalisa che ha chiuso con l’eroina

(Di giovedì 22 marzo 2018) Quando ha fumato la prima canna aveva 14 anni, dopo qualche mese è passata alla prima tirata di eroina. Parla spedita, che oggi ha 26 anni e vive all’interno della comunità di San, mentre ripercorre gli anni della sua tossicodipendenza, un brutto film di cui è riuscita a cambiare il finale. «Anche se è stata durissima, soprattutto superare l’astinenza. Ogni giorno speravo fosse l’ultimo». Prima di arrivare a Sanha smesso di andare a scuola, è scappata di casa, ha trascorso diversi mesi in strada, poi il suo corpo le ha detto che non ce la faceva più a smaltire tutta quella droga ed è finita in ospedale. «Me la ricordo la prima tirata di eroina, ero in macchina con dei ragazzi più grandi di me, mi erano passati a prendere da casa mia a Città di Castello la sera tardi. Mia mamma si era addormentata e sono uscita senza che se ne ...