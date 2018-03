Samsung Pay è ufficiale in Italia | dispositivi Galaxy | banche e carte fedeltà compatibili

Come funziona Samsung Pay : Adesso il panorama è completo. Dopo Apple Pay anche chi ha uno smartphone Android, marchiato Samsung, può lasciare a casa il portafogli e pagare usando semplicemente il suo gingillo mobile. La compagnia coreana ha presentato ufficialmente in Italia la piattaforma che promette di dare nuovo slancio all’economia digitale, con vantaggi non solo per gli utenti ma anche gli esercenti, sia in termini di velocità che di funzionalità, visto che non ci ...

Il servizio Samsung Pay lanciato anche in Italia : ... Galaxy S9+ , Galaxy S9 , Galaxy Note 8 , Galaxy S8+ , Galaxy S8 , Galaxy S7 Edge , Galaxy S7 , Galaxy A8 , Galaxy A5 , 2017, , Galaxy A5 , 2016, , Gear S3 frontier, Gear S3 classic, Gear Sport.

Samsung Pay è ora ufficialmente disponibile in Italia dopo qualche settimana di anteprima: scopriamo come funziona il nuovo metodo di pagamento e quali sono le carte, le banche e gli smartphone/smartwatch compatibili.

Barlocco : "Fatturato a 3 miliardi. E ora lanciamo Samsung Pay" : «Non ci possiamo lamentare. L'Italia continua a essere un Paese ricco di soddisfazioni per Samsung». È visibilmente soddisfatto Carlo Barlocco, 47 anni, presidente di Samsung Electronics, controllata ...

Problemi Samsung Pay su Samsung Galaxy S7 : prima soluzione e numero assistenza dedicato : Sei un possessore di un Samsung Galaxy S7 o S7 Edge e stai sperimentando Problemi con Samsung Pay? Le vecchie ammiraglie del 2016 con l'aggiornamento di gennaio sono state le prime (ancor prima dei successori Galaxy S8) a ricevere sul loro telefono proprio l'applicazione dedicata ai pagamenti. Successivamente, come prontamente riportato dal nostro magazine, ecco che in Italia è stato dato il via ad un'anteprima ufficiale del sistema di ...

Ufficiale Samsung Pay in Italia : download APK - funzionamento - banche e circuiti aderenti : Prende ufficialmente il via l'avventura di Samsung Pay in Italia, anche se ancora sotto forma di beta. Il servizio, come ormai saprete, mette a disposizione la possibilità di effettuare pagamenti in assoluta comodità, avvicinando semplicemente il proprio smartphone Samsung al POS, ed autenticando la transazione inserendo l'apposito PIN, oppure lasciandosi scansionare la retina o l'impronta digitale (a seconda del modello in possesso). In tal ...