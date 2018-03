Samsung Pay è arrivato ufficialmente in Italia | ecco banche e smartphone compatibili

Arriva Samsung Pay in Italia : ecco quello che devi sapere : In Italia si potrà pagare anche con l'applicazione Samsung Pay, che integra la carta di credito sullo smartphone. Funziona con i pos vecchi e nuovi

Arriva Samsung Pay in Italia : ecco quello che devi sapere : Samsung Pay Pagare dal proprio smartphone e fare acquisti in qualsiasi esercizio commerciale che accetta le carte di credito, di debito o prepagate. Da oggi in tutta Italia è attivo il sistema di pagamento elettronico Samsung Pay. Funziona con tutti i pos: quelli “vecchi” e quelli di nuova generazione. Supporta sia la tecnologia Nfc (Near field communication), sia Mst (Magnetic secure transmission). “Questo sistema di pagamento non è alternativo ...

Ufficiale via libera di Samsung Pay in Italia : le novità attive dal 22 marzo : Sembra essere finalmente arrivato il momento di poter liberamente utilizzare Samsung Pay anche in Italia, a partire proprio da oggi 22 marzo. Chi di voi ne fosse ancora sprovvisto, potrà scaricare l'omonima app dal Play Store o dal Galaxy Apps. Sono sono le tecnologie a disposizione per effettuare pagamenti mobile: NFC (supportata solo da alcuni POS) e MTS (che, simulando la strisciata tipica, estende la compatibilità a tutti gli altri POS ...

Barlocco : "Fatturato a 3 miliardi. E ora lanciamo Samsung Pay" : «Non ci possiamo lamentare. L'Italia continua a essere un Paese ricco di soddisfazioni per Samsung». È visibilmente soddisfatto Carlo Barlocco, 47 anni, presidente di Samsung Electronics, controllata ...

Samsung Pay Come funziona su telefono Android Galaxy : Scopriamo Come si usa Sasmung Pay quando in Italia e se Sasmung Pay con Fineco è compatibile o se Sasmung Pay Unicredit funziona bene.

Cos’è Samsung Pay - l’app per i pagamenti mobile in arrivo in Italia : In un momento storico in cui fioccano le app per effettuare pagamenti con lo smartphone, anche Samsung decide di iscriversi alla gara e lancia in Italia Samsung Pay. A un anno di distanza dall’arrivo di Apple Pay, il gigante coreano risponde alla Mela e introduce anche da noi il suo sistema di pagamento che ti consentirà di usare il tuo Samsung Galaxy per fare acquisti al supermercato, al bar o al ristorante: essenzialmente funzionerà ...

Problemi Samsung Pay su Samsung Galaxy S7 : prima soluzione e numero assistenza dedicato : Sei un possessore di un Samsung Galaxy S7 o S7 Edge e stai sperimentando Problemi con Samsung Pay? Le vecchie ammiraglie del 2016 con l'aggiornamento di gennaio sono state le prime (ancor prima dei successori Galaxy S8) a ricevere sul loro telefono proprio l'applicazione dedicata ai pagamenti. Successivamente, come prontamente riportato dal nostro magazine, ecco che in Italia è stato dato il via ad un'anteprima ufficiale del sistema di ...

Samsung Pay arriva in Italia : gli smartphone Galaxy abilitati : Il servizio di pagamento in mobilità Samsung Pay presto arriverà anche in Italia: ecco la prima lista degli smartphone Galaxy che saranno abilitati ad utilizzarlo.Per chi non lo sapesse ancora Samsung Pay è il nuovo sistema di pagamento sviluppato dall’azienda coreana che sfrutta il chipset NFC degli smartphone Galaxy e permette di comprare quello che volete nei negozi sostituendo di fatto la vostra carta di credito o di debito.E’ un ...

Ufficiale Samsung Pay in Italia : download APK - funzionamento - banche e circuiti aderenti : Prende ufficialmente il via l'avventura di Samsung Pay in Italia, anche se ancora sotto forma di beta. Il servizio, come ormai saprete, mette a disposizione la possibilità di effettuare pagamenti in assoluta comodità, avvicinando semplicemente il proprio smartphone Samsung al POS, ed autenticando la transazione inserendo l'apposito PIN, oppure lasciandosi scansionare la retina o l'impronta digitale (a seconda del modello in possesso). In tal ...

Samsung Pay disponibile in anteprima in Italia : ecco come provarlo : Samsung Pay è disponibile in anteprima in Italia sugli smartphone Galaxy compatibili: per provare il nuovo sistema di pagamento del produttore è sufficiente registrarsi scaricando l'applicazione dal Google Play Store. L'articolo Samsung Pay disponibile in anteprima in Italia: ecco come provarlo è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Vicinissimo Samsung Pay in Italia : attivazione ormai alle porte : Sempre più vicina all'Italia l'uscita Samsung Pay, o per meglio dire la sua attivazione. Era il lontano 2015 quando il servizio per i pagamenti digitali concepito dal brand asiatico venne presentato al pubblico, a margine dell'evento che consegnò al mondo la linea dei Galaxy S6, che ha restituito lustro e prestigio al produttore, fino a quel momento rimasto un po' in penombra (il Galaxy S5 poco aveva convinto, c'era bisogno di uno scossone, che ...

Quando sarà attivo Samsung Pay su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge e come funzionerà? : I proprietari di Samsung Galaxy S7 e S7 Edge sono più che mai interessati a Samsung Pay in questi giorni, soprattutto dopo che l'aggiornamento di gennaio a disposizione per i device no brand ha introdotto l'app dedicata al servizio di pagamento sul loro telefono, anche se non ancora attivo. Quando il sistema di funzionamento si potrà utilizzare e come funzionerà? A dire la verità Samsung Pay avrebbe dovuto già essere disponibile in Italia. In ...

Patch di gennaio 2018 e Samsung Pay per Samsung Galaxy S7 e S7 edge in Italia : Samsung Galaxy S7 e S7 edge stanno ricevendo in Italia un nuovo aggiornamento software che porta le Patch di sicurezza di gennaio 2018 e la compatibilità con Samsung Pay, oltre ai consueti bugfix e miglioramenti vari. Il sistema di pagamento sarà presto disponibile anche in Italia. L'articolo Patch di gennaio 2018 e Samsung Pay per Samsung Galaxy S7 e S7 edge in Italia è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Sta arrivando in Italia Samsung Pay : stato servizio al 26 gennaio - cos’è e come funziona : Ci sono importanti novità sul fronte Samsung Pay qui in Italia oggi 26 gennaio, perché l'aggiornamento di gennaio segnalato in queste ore dagli utenti in possesso di un Samsung Galaxy S7 no brand (abbiamo dedicato un articolo specifico alla notizia) affermano che la patch porti con sé proprio l'app attesa da diversi mesi nel nostro Paese. Si tratta a conti fatti dell'alternativa proposta dal produttore coreano a Apple Pay, anche se occorrono ...