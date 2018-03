Samsung Galaxy Note 9 - lo sviluppo del software inizia in anticipo

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus riceveranno presto il supporto ad ARCore : Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9 Plus non dispongono ancora del supporto a Google ARCore, rilasciato ufficialmente poco prima della loro commercializzazione, ma nelle prossime settimane arriverà il supporto. L'articolo Samsung Galaxy S9 e S9 Plus riceveranno presto il supporto ad ARCore proviene da TuttoAndroid.

Su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus Wind l’aggiornamento Oreo : rilascio al completo : Ruggiscono anche i Samsung Galaxy S8 e S8 Plus Wind, per cui da circa mezza giornata è cominciato il rilascio dell'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo, chiudendo ufficialmente l'omologazione degli ormai ex top di gamma asiatici in merito all'ultima major-release concepita dall'esperienza di Google. Il firmware di riferimento è quello che ha contrassegnato gli altri modelli europei, corrispondente alla serie 'XXU1CRB7', di cui i dettagli a ...

Alcuni Samsung Galaxy S9 e S9 Plus hanno ampie zone morte nel touchscreen : Diversi possessori di Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9 Plus segnalano problemi al touchscreen, con ampie zone morte dove lo schermo non risponde assolutamente al tocco. L'articolo Alcuni Samsung Galaxy S9 e S9 Plus hanno ampie zone morte nel touchscreen proviene da TuttoAndroid.

Smartphone Android in offerta oggi 21 marzo : LG V30 - Honor 9 Lite - Moto Z2 Play - Samsung Galaxy Note 8 e tanti altri : Gli Smartphone in offerta per oggi 21 marzo su store online sono: LG V30, Honor 9 Lite, Motorola Moto Z2 Play, Samsung Galaxy A3 (2017) e Galaxy Note 8. Allora siete pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 21 marzo: LG V30, Honor 9 Lite, Moto Z2 Play, Samsung Galaxy Note 8 e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

Tre cose da sapere sul Samsung Galaxy S7 Edge con aggiornamento XXU2DRB6 dal 21 marzo : C'è una pioggia di segnalazioni in queste ore da parte di utenti in possesso di un Samsung Galaxy S7 Edge, in quanto finalmente anche il modello no flat in commercio in Italia sta ricevendo una volta per tutte l'aggiornamento con la patch per la sicurezza di febbraio. Al dì là del solito upgrade mensile, a quanto pare ora disponibile proprio per tutti sia con la tanto attesa notifica per procedere via OTA, sia con apposito link al download, ...

Sarebbe già iniziato lo sviluppo del firmware di Samsung Galaxy Note 9 : Samsung starebbe già lavorando al firmware del suo prossimo top di gamma, Samsung Galaxy Note 9. L'inizio dei lavori Sarebbe in linea con quanto fatto con gli scorsi modelli, arrivati circa 5 mesi dopo. L'articolo Sarebbe già iniziato lo sviluppo del firmware di Samsung Galaxy Note 9 proviene da TuttoAndroid.

[OFFERTA] Samsung Galaxy S9 Plus Su Amazon A 830 Euro : Super offerta per comprare Galaxy S9 Plus al prezzo più basso di sempre. Dove comprare Galaxy S9 Plus scontato? Ecco l’offerta migliore per risparmiare sull’acquisto del nuovo Galaxy S9 Plus tramite Amazon Samsung Galaxy S9 Plus Amazon Offerta Grandi novità per tutti gli interessati all’acquisto del Samsung Galaxy S9 Plus. Il nuovo smartphone top di gamma di Samsung, […]

Cala anche Samsung Galaxy S9 Plus su Amazon : disponibile già a 150 euro in meno : Samsung Galaxy S9 Plus già disponibile su Amazon a circa 150 euro in meno rispetto al prezzo di listino di 999 euro: risulta infatti acquistabile a partire da 849,99 euro nella colorazione Midnight Black spedita da Amazon. L'articolo Cala anche Samsung Galaxy S9 Plus su Amazon: disponibile già a 150 euro in meno proviene da TuttoAndroid.

Per tutti gli ASUS - Huawei ed Honor le Emoji AR del Samsung Galaxy S9 : novità sorprendenti : Ci sono novità davvero importanti che coinvolgono in primis il mondo del Samsung Galaxy S9, ma in generale tutti coloro che si ritrovano con uno smartphone Android dal comparto hardware e software minimamente apprezzabile. Se avete deciso di puntare su Huawei, Honor e ASUS, ad esempio, aprite bene gli occhi perché potrebbero presto arrivare notizie in aspettare sul fronte delle Emoji AR che abbiamo avuto modo di conoscere proprio in occasione ...

Le AR Emoji di Samsung Galaxy S9 possono funzionare su Galaxy S8 e non solo : Le AR Emoji introdotte da Samsung a bordo dei suoi nuovi flagship Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus possono funzionare correttamente anche su Galaxy S8 e su qualsiasi altro smartphone contemporaneo. La rivelazione arriva direttamente da Loom.ai, la start-up che sta dietro alla tecnologia che permette il funzionamento delle AR Emoji stesse. L'articolo Le AR Emoji di Samsung Galaxy S9 possono funzionare su Galaxy S8 e non solo proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Tab S3 l’aggiornamento Android Oreo è ormai alle porte : L’aggiornamento ad Android Oreo 8.0 per Galaxy Tab S3 dovrebbe arrivare molto presto: Samsung ha infatti ottenuto la certificazione Wifi-alleance.I più informati di voi sapranno già che Samsung ha inserito nella lista dei dispositivi aggiornabili ad Android Oreo il tablet top di gamma Galaxy Tab S3.Oggi però abbiamo la conferma, e possiamo dire un primo feedback positivo, sull’effettivo stato dei lavori in casa Samsung.Continue ...

Samsung Galaxy S7 e Galaxy S7 Edge ricevono le patch di sicurezza di febbraio in Italia : Arrivano le patch di sicurezza di febbraio per Samsung Galaxy S7 e Galaxy S7 Edge. L'aggiornamento distribuito da Samsung che le contiene pesa circa 220 MB L'articolo Samsung Galaxy S7 e Galaxy S7 Edge ricevono le patch di sicurezza di febbraio in Italia proviene da TuttoAndroid.

Android 8.0 Oreo tarda ad arrivare su Samsung Galaxy Note 8? No problem - ecco la guida per installarlo : Diversi possessori di Samsung Galaxy Note 8 sono in attesa dell'aggiornamento che porterà Android 8.0 Oreo e la Samsung Experience 9.0 sul top di gamma coreano L'articolo Android 8.0 Oreo tarda ad arrivare su Samsung Galaxy Note 8? No problem, ecco la guida per installarlo proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S9 scende rapidamente : su Amazon si parte da 740 euro : Samsung Galaxy S9 è disponibile su Amazon, presso rivenditori terzi, a prezzi decisamente più interessanti rispetto alla cifra di listino: si parte infatti da 740 euro, quasi 160 in meno a distanza di soli quattro giorni dall'uscita ufficiale. L'articolo Samsung Galaxy S9 scende rapidamente: su Amazon si parte da 740 euro proviene da TuttoAndroid.