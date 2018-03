Samsung Galaxy Note 9 | il sensore di impronte nel display potrebbe arrivare davvero

Come prendere screenshot su Samsung Galaxy S9 / S9 Plus : Avete appena messo le mani sull'ultimo Top di Gamma Samsung Galaxy S9 ? Iniziate ad esplorare il nuovo telefono Android imparando Come fare uno screenshot.

Samsung Galaxy S7 Edge : è giunto il momento di cambiare con S9 Plus? (video) : Abbiamo messo a confronto Samsung Galaxy S9 Plus con il suo celebre predecessore, Galaxy S7 Edge sulla base di 10 punti. Vale la pena fare il passaggio? L'articolo Samsung Galaxy S7 Edge: è giunto il momento di cambiare con S9 Plus? (video) proviene da TuttoAndroid.

Galaxy S9 Aumentare prestazioni del telefono Samsung : Il telefono Android Sasmung Galaxy S9 è uno smartphone di ultima generazione con a bordo Android 8 che già di per se rende il cellulare veloce e scattante ma è possibile spingerlo oltre con una applicazione scaricabile dal Google Play Store.

Anteprima volantino Unieuro : offerte su prezzo Samsung Galaxy S8 - S7 e iPhone 6 dal 23 marzo : Sta per scoccare l'ora del volantino Unieuro di fine marzo, valido a partire dal 23 del mese, fino al prossimo 5 aprile. Tante offerte invitanti applicate a prodotti high-tech di ampio respiro: noi, come al solito, preferiamo concentrarci sugli smartphone, portando alla vostra attenzione quelle che sembrano essere le proposte più allettanti della nuova campagna del megastore 'Collezione primavera Unieuro, UNA NUOVA STAGIONE DI SCONTI' (in ...

Primi problemi per il Samsung Galaxy S9 e S9 Plus? Alcune lettere non si digitano e anomalie schermo : A pochi giorni dal lancio commerciale del Samsung Galaxy S9 e S9 Plus anche in Italia, ecco che non possiamo non riportare le testimonianze relative a problemi che affliggerebbero alcuni esemplari dei top di gamma. Questi riguarderebbero la mancata digitazione di Alcune lettere dalla tastiera del telefono e dunque alcuni punti"morti" dello schermo che non risponderebbero ai comandi. Meglio precisare tuttavia subito che le segnalazioni qui ...

Samsung Galaxy Note 9 - lo sviluppo del software inizia in anticipo : Per la cronaca i firmware su cui Samsung sta lavorando sono identificati dai codici N960FXXE0ARB7 e N960FXXU0ARC5, che potrebbero corrispondere alle versioni del Galaxy Note 8 con chip Snapdragon 845 ...

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus riceveranno presto il supporto ad ARCore : Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9 Plus non dispongono ancora del supporto a Google ARCore, rilasciato ufficialmente poco prima della loro commercializzazione, ma nelle prossime settimane arriverà il supporto. L'articolo Samsung Galaxy S9 e S9 Plus riceveranno presto il supporto ad ARCore proviene da TuttoAndroid.

Su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus Wind l’aggiornamento Oreo : rilascio al completo : Ruggiscono anche i Samsung Galaxy S8 e S8 Plus Wind, per cui da circa mezza giornata è cominciato il rilascio dell'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo, chiudendo ufficialmente l'omologazione degli ormai ex top di gamma asiatici in merito all'ultima major-release concepita dall'esperienza di Google. Il firmware di riferimento è quello che ha contrassegnato gli altri modelli europei, corrispondente alla serie 'XXU1CRB7', di cui i dettagli a ...

Alcuni Samsung Galaxy S9 e S9 Plus hanno ampie zone morte nel touchscreen : Diversi possessori di Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9 Plus segnalano problemi al touchscreen, con ampie zone morte dove lo schermo non risponde assolutamente al tocco. L'articolo Alcuni Samsung Galaxy S9 e S9 Plus hanno ampie zone morte nel touchscreen proviene da TuttoAndroid.

Smartphone Android in offerta oggi 21 marzo : LG V30 - Honor 9 Lite - Moto Z2 Play - Samsung Galaxy Note 8 e tanti altri : Gli Smartphone in offerta per oggi 21 marzo su store online sono: LG V30, Honor 9 Lite, Motorola Moto Z2 Play, Samsung Galaxy A3 (2017) e Galaxy Note 8. Allora siete pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 21 marzo: LG V30, Honor 9 Lite, Moto Z2 Play, Samsung Galaxy Note 8 e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

Tre cose da sapere sul Samsung Galaxy S7 Edge con aggiornamento XXU2DRB6 dal 21 marzo : C'è una pioggia di segnalazioni in queste ore da parte di utenti in possesso di un Samsung Galaxy S7 Edge, in quanto finalmente anche il modello no flat in commercio in Italia sta ricevendo una volta per tutte l'aggiornamento con la patch per la sicurezza di febbraio. Al dì là del solito upgrade mensile, a quanto pare ora disponibile proprio per tutti sia con la tanto attesa notifica per procedere via OTA, sia con apposito link al download, ...

Sarebbe già iniziato lo sviluppo del firmware di Samsung Galaxy Note 9 : Samsung starebbe già lavorando al firmware del suo prossimo top di gamma, Samsung Galaxy Note 9. L'inizio dei lavori Sarebbe in linea con quanto fatto con gli scorsi modelli, arrivati circa 5 mesi dopo. L'articolo Sarebbe già iniziato lo sviluppo del firmware di Samsung Galaxy Note 9 proviene da TuttoAndroid.

[OFFERTA] Samsung Galaxy S9 Plus Su Amazon A 830 Euro : Super offerta per comprare Galaxy S9 Plus al prezzo più basso di sempre. Dove comprare Galaxy S9 Plus scontato? Ecco l’offerta migliore per risparmiare sull’acquisto del nuovo Galaxy S9 Plus tramite Amazon Samsung Galaxy S9 Plus Amazon Offerta Grandi novità per tutti gli interessati all’acquisto del Samsung Galaxy S9 Plus. Il nuovo smartphone top di gamma di Samsung, […]

Cala anche Samsung Galaxy S9 Plus su Amazon : disponibile già a 150 euro in meno : Samsung Galaxy S9 Plus già disponibile su Amazon a circa 150 euro in meno rispetto al prezzo di listino di 999 euro: risulta infatti acquistabile a partire da 849,99 euro nella colorazione Midnight Black spedita da Amazon. L'articolo Cala anche Samsung Galaxy S9 Plus su Amazon: disponibile già a 150 euro in meno proviene da TuttoAndroid.