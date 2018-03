Samsung brevetta un sistema di ricarica wireless “over the air”

Samsung brevetta un display per smartphone che si espande : Samsung ha richiesto la registrazione di un brevetto relativo ad un display per smartphone che si espande quando si tirano i lati. Ecco tutti i dettagli L'articolo Samsung brevetta un display per smartphone che si espande proviene da TuttoAndroid.

Samsung brevetta un caricabatteria wireless da auto con sistema di raffreddamento : Samsung ha ottenuto un brevetto dal World Intellectual Property Organization relativo a un caricabatterie wireless dotato di un sistema di raffreddamento ad aria, per mantenere una corretta temperatura durante la ricarica.

Samsung brevetta lo schermo volante - : Nel brevetto viene descritto un dispositivo simile ad un drone, il quale naturalmente è provvisto di uno schermo, in grado di mostrare dei video di vario tipo, da contenuti televisivi o in streaming ...

Samsung brevetta uno schermo volante : Il brevetto è stato depositato nel 2016 e descrive un dispositvo simile ad un drone, provvisto di uno schermo in grado di mostrare video come contenuti televisivi o in streaming, ma ovviamente anche ...

Samsung brevetta uno smartphone pieghevole con giunto meccanico : Il database della World Intellectual Property Organization ci rivela che Samsung ha ottenuto la registrazione di un nuovo brevetto di smartphone pieghevole

Samsung ha brevettato un sistema per la misurazione della pressione sanguigna su smartwatch : Samsung ha da poco brevettato un sistema che permette la misurazione della pressione sanguigna su smartwatch. Il brevetto di cui il colosso coreano ha richiesto la registrazione è qualcosa di diverso da ciò che siamo abituati a vedere su device da polso. L'ipotetico Samsung Gear X dovrebbe sfruttare un sensore luminoso ed un ricevitore per eseguire la misurazione.

Huawei brevetta il marchio Mate X e Samsung il logo dei suoi occhiali intelligenti : Un paio di brevetti registrati nei giorni scorsi da Samsung e Huawei ci suggeriscono due possibili prossimi progetti dei produttori asiatici. Ecco cosa sappiamo