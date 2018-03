blogo

: RT @Libero_official: 'A lui non lo servo perché è razzista...', davanti a Salvini scoppia il delirio in gelateria: il giallo sulla telefona… - ALESSIinfo1 : RT @Libero_official: 'A lui non lo servo perché è razzista...', davanti a Salvini scoppia il delirio in gelateria: il giallo sulla telefona… - aldoceccarelli : Salvini e il giallo della gelataia 'licenziata': 'se n’è andata lei' dicono i titolari - Politica111 : Salvini e il giallo della gelataia 'licenziata': 'se n’è andata lei' dicono i titolari -

(Di giovedì 22 marzo 2018) Matteo, leaderLega che in queste ore è impegnato nella ricerca dell’intesa per la presidenza delle Camere, è finito al centro di un episodio che sta facendo molto discutere tramite i social network. Una ragazza che lavora presso la gelateria “Baci Sottozero”, in Piazzale Siena, si sarebbe rifiutata di servire un gelato al leaderLega: “Io non servo i razzisti”. A quel punto,sarebbe stato servito da un’altra dipendentegelateria, ma la prima commessa sarebbe stata. Almeno stando al post pubblicato dalla madre, Cristina Villani, ex assessore alle Pari Opportunità del comune di Corsico, in un post su Facebook. Lo sfogo è stato cancellato poco dopo, ma qualcuno ha avuto il tempo di catturare lo screen e salvare il post: “Sono la mammaragazza che serviva al bancogelateria. Desidero informarla che a seguitotelefonata che ...