Sally Rooney | “Quanto siamo fluidi noi Millennials”

huffingtonpost

: Ieri sera ho finito di leggere Conversations with friends di Sally Rooney e continuo a pensarci, avrei voluto non f… - ShosannaDreyfus : Ieri sera ho finito di leggere Conversations with friends di Sally Rooney e continuo a pensarci, avrei voluto non f… - MRShokking : RT @LauraArgelati: su @MRShokking la recensione di 'Parlarne tra amici' edito da @Einaudieditore - Einaudieditore : RT @LauraArgelati: su @MRShokking la recensione di 'Parlarne tra amici' edito da @Einaudieditore -

(Di giovedì 22 marzo 2018) Quando Frances e Bobby incontrano Melissa per la prima volta sono a Dublino e sono appena uscite da una serata di poesie. È stata Melissa a prendere l'iniziativa e a fotografare quelle due ventenni, continuando a chiacchierare e a fumare come se niente fosse. C'è stato subito del feeling tra loro, si sono ritrovate tutte e tre in un bar e poi a casa di lei, che condivide con il marito Nick, un attore molto bello ma in crisi lavorativa esistenziale. Tutto è andato molto velocemente, le carte sono state scoperte, scambiate, mischiate e scoperte di nuovo, come se niente fosse, infischiandosene assolutamente dei dieci anni di differenza tra le coppie.solo alle prime pagine di "Parlarne tra amici"(Einaudi, trad.ne di Mauriza Balmelli), l'esordio didi cui tutto il mondo editoriale parla, e già si è dentro la storia, già sembra di ...