Russia horror | uccide una 27enne | le strappa il cuore e lo cucina

(Di giovedì 22 marzo 2018) Alexey Yastrebov, 35 anni, è finito dietro le sbarre con un gravissimo carico pendente. Per lui l'accusa è di omicidio aggravato da atti di cannibalismo e tortura. Avrebbe massacrato una donna di 27 anni, Ekaterina Nikiforova, madre di due bambini, per poirle ilrlo sulla stufa di casa. L'obiettivo, secondo l'impianto accusatorio, era quello di mangiarlo, e in sede di interrogatorio avrebbe ribadito le sue responsabilita', come da prima confessione alle autorita' intervenute sulla scena del crimine. Omicidio efferato Un delitto di una tale efferatezza da entrare di prepotenza tra i peggiori casi di #cronaca nera del Paese, dopo quello che ha riguardato l'atroce vicenda di un'infermiera il cui volto è stato letteralmente mangiato dal partner VIDEOdi una sera apparentemente romantica. Il sospetto della polizia è che Yastrebov si sia effettivamente cibato ...