Rupert Everett ospite di Cattelan L’attore a tutto campo su Brexit | Lgbt e dice la sua

Incontri internazionali del Cinema : Rupert Everett ospite d'onore a Sorrento : Sorrento - Sarà Rupert Everett l'ospite d'onore della 40esima edizione degli Incontri internazionali del Cinema di Sorrento, la manifestazione promossa dal Comune di Sorrento, organizzata da Cineventi,...

Rupert Everett/ Il grande amore per il personaggio di Oscar Wilde (E poi c'è Cattelan) : Rupert Everett, racconterà da Alessandro Cattelan il grande amore per il personaggio di Oscar Wilde che ha già spiegato alla No Film School (E poi c'è Cattelan)(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 10:14:00 GMT)

The happy prince - Rupert Everett è Oscar Wilde : «Era affascinato da Cristo e dal Cristianesimo, il suo è stato un sacrificio. Avrebbe avuto l’opportunità di scappare dall’Inghilterra e di non finire in prigione, ma ha deciso diversamente: si è sacrificato per tornare a vivere. Per me Oscar Wilde è una figura ‘cristica’». Parola di Rupert Everett. Ci sono film preceduti dalla loro stessa fama, per svariati motivi. A causa del soggetto che trattano, o del regista che lo ...

Rupert Everett torna all’infanzia con il suo film su Oscar Wilde : Standing ovation all’ingresso in sala e lunghissimo applauso alla fine. Il debutto alla regia di Rupert Everett, che ha presentato il suo film The Happy Prince alla Berlinale, nella sezione Special, è stato accolto nel modo migliore dal pubblico dell’anteprima. In sala, con lui, che non solo ha diretto ma anche scritto e interpretato il personaggio principale – lo scrittore Oscar Wilde – c’erano i produttori del ...

Berlinale 2018 : THE HAPPY PRINCE di Rupert Everett e LAS HEREDERAS di Marcelo Martinessi : The HAPPY PRINCE, di Rupert Everett (Berlinale Special) Gli ultimi anni di vita di Oscar Wilde, tra la prigionia, l'esilio a Parigi e la parentesi napoletana, raccontati con sguardo cupo e tetro dalla regia di Ruper Everett (che ha anche scritto il film e vi interpreta persino il grande scrittore). Un biopic godibile e coraggioso, girato con mano sicura e calato in atmosfere lugubri e asfissianti per cercare di restituire sul grande schermo ...