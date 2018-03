Ruggisce lo Stromboli e si prepara il Popocatépetl

Blastingnews

(Di giovedì 22 marzo 2018) Una fortissima eruzione dello #ha visto alzarsi per un'altezza di 350 metri sopra la il cratere un insieme di detriti e materiale incandescente, con ceneri e blocchi di lava di notevoli dimensioni che sono ricaduti alla sommita' del sommita' del vulcano VIDEO. L'eruzione è stata registrata dalle telecamere di sorveglianza dell'Osservatorio Etneo. Dopo il primo ruggito del vulcano ne è to u 'altro di intensita' minore: lapilli e bombe vulcaniche che hanno raggiunto un'altezza inferiore alla prima, alzandosi per 100 metri sopra il cratere.La nube di cenere che ne è conta si è estesa lungo il lato orientale dello. Loviene continuamente monitorato dall'Osservatorio e dall' INVG e secondo gli esperti si tratta di normali movimenti tipici dell'attivita' vulcanica del territorio, mentre secondo famosi vulcanologi e scienziati americani e italiani tutta la zona ...