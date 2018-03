Rubate i brevetti americani Pronti nuovi dazi per 50 miliardi Ma la Bce | non

affaritaliani

: Trump contro la Cina: 'Rubate i brevetti Usa'. Pronti dazi per 50 miliardi - Affaritaliani : Trump contro la Cina: 'Rubate i brevetti Usa'. Pronti dazi per 50 miliardi -

(Di giovedì 22 marzo 2018) Idi Trump non dovrebbero impattare sulla crescita mondiale. Secondo la Bce, infatti, l'aumento del Pil globale "dovrebbe restare sostanzialmente stabile nell'orizzonte temporale di previsione". Il Bollettino economico dell'Eurotower diffuso questa mattina in cui si osserva come le proiezioni macroeconomiche formulate a marzo 2018 dagli esperti della Bce prevedono un aumento della crescita in termini reali del Pil mondiale (esclusa l'area dell'euro) dal 3,8 per cento nel 2017 al 4,1 per cento nel 2018, e un successivo calo fino al 3,9 nel 2019 e al 3,7 nel 2020. "Questo andamento delle proiezioni - Segui su affaritaliani.it