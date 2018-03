: #News #Rosato: confronto se si riparte da zero - CybFeed : #News #Rosato: confronto se si riparte da zero - RadioLondra_ : Camere: Rosato, 'Ok a confronto se si riparte da zero' -

Sulle presidenze di Camera e Senato "siamo disponibili al, a ragionare insieme se sida". Così, capogruppo uscente del Pd alla Camera, a 'Circo Massimo' su Radio Capital, dicendo no ad un tavolo "dove tutto è deciso". Poi sottolinea che "non è il momento" di fare i nomi. E in vista delle votazioni per eleggere i nuovi presidenti dice: saremo in Aula ma "non sosterremo candidature che non siano condivise". Sul governo confida in Mattarella: "Saprà trovare uno sbocco".(Di giovedì 22 marzo 2018)