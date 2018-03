Rosatellum | non so più a chi dare i resti

Nuovo governo - M5s traccia il suo perimetro. Nonostante la trappola del Rosatellum : C’è qualche segnale di movimento, dopo due settimane che lasciavano immaginare un post voto persino più sfibrante della campagna elettorale, anche perché l’imminente elezione dei presidenti delle Camere impone a vincitori e sconfitti, inclusi quelli che come Silvio Berlusconi pretenderebbero di continuare a distribuire i posti, di prendere atto della realtà. Oltre al frutto politico avvelenato della legge elettorale che, concepita ...

Rosatellum - i casi assurdi : dai seggi ancora contesi ai senatori non previsti : Rosatellum, la legge elettorale più pazza del mondo. A due settimane dal voto del 4 marzo e a quasi tre giorni dall'insediamento del Parlamento, non c'è ancora una lista completa e definitiva degli eletti di Camera e Senato. Colpa della legge che ...

Renzi "non è causa della sconfitta" e il Rosatellum "aiuta la governabilità". Le difese di Ettore Rosato : La causa della sconfitta del Pd non è Matteo Renzi, la legge elettorale sta avvantaggiando la governabilità. Ettore Rosato non teme di andare controcorrente nella lettura della situazione politica nazionale, all'indomani della Direzione Pd che ha visto le dimissioni di Renzi e il passaggio del partito nelle mani del reggente Maurizio Martina."La causa della sconfitta del Pd, a mio giudizio, non è Renzi" ha detto a Radio 24 ...

No - non è colpa del Rosatellum se c'è questa situazione di stallo : Nonostante fosse data da mesi come il risultato più probabile delle elezioni , l'assenza di una maggioranza ha scatenato un coro di commenti da parte di molti osservatori, sia nel mondo della politica che in quello del giornalismo. Molti di questi commenti mettono nel mirino la nuova legge elettorale , il Rosatellum, e le forze politiche che l'hanno approvata: l'accusa è quella ...

Il Rosatellum non c'entra : in Italia non c'è una maggioranza politica : L’assenza di una maggioranza in Parlamento come risultante delle ultime elezioni politiche ha scatenato un coro di commenti negatativi verso la nuova legge elettorale Rosatellum accusata di aver prodotto uno &ldquo...

Non è colpa del Rosatellum : Con qualsiasi sistema elettorale le scelte di voto degli italiani non avrebbero creato una chiara maggioranza, come mostra questo studio di YouTrend The post Non è colpa del Rosatellum appeared first on Il Post.

Il padre del Rosatellum : "Il tagliando antifrode? Non andava trascritto a mano" : Poco dopo le sei di sera, quando ormai la giornata era già segnata da code, ritardi e malumori , è intervenuto il Viminale . Dal ministero dell'Interno è stato infatti disposto che, al fine di ...

Il padre del Rosatellum : Il tagliando antifrode? ?Non andava trascritto a mano : Poco dopo le sei di sera, quando ormai la giornata era già segnata da code, ritardi e malumori, è intervenuto il Viminale. Dal ministero dell'Interno è stato infatti disposto che, al fine di velocizzare e rendere più fluide le operazioni di voto, i presidenti di seggio si sarebbero potuti avvalere anche dei vicepresidenti per gli adempimenti connessi al tagliando antifrode, introdotto dalla nuova legge elettorale, presente nelle schede per ...

Rosatellum - ecco la scheda Attenti al voto disgiunto (che non c’è più) Video : Porta il nome del capogruppo del Pd, Ettore Rosato, il nuovo sistema elettorale misto: proporzionale -maggioritario

Elezioni - Bonino : “Visioni differenti dal Pd? Il Rosatellum non prevede alcun programma comune” : “Le preoccupazioni di Renzi appartengono a Renzi, io sono impegnata a far conoscere +Europa, sperando che la gente pensi a cosa sarebbero 27 paeselli alla deriva, Italia compresa”, nel caso prevalessero partiti e movimenti euroscettici”. Così Emma Bonino, a margine di una conferenza organizzata dal rinato “Partitodiazione”, ha replicato sulle indiscrezioni che descrivono il segretario Pd preoccupato dalla ...

Berlusconi : “Se non ci sarà una maggioranza si torni subito al voto con il Rosatellum” : Berlusconi: “Se non ci sarà una maggioranza si torni subito al voto con il Rosatellum” Il leader di Forza Italia, a diciassette anni dal “Patto con gli italiani” firmato negli studi di Porta, ha siglato un nuovo testo dopo averlo letto a beneficio dei telespettatori Continua a leggere L'articolo Berlusconi: “Se non ci sarà una maggioranza si torni subito al voto con il Rosatellum” sembra essere il primo su ...

Berlusconi : "Se non ci sarà una maggioranza si torni subito al voto con il Rosatellum" : Il leader di Forza Italia, a diciassette anni dal "Patto con gli italiani" firmato negli studi di Porta, ha siglato un nuovo testo dopo averlo letto a beneficio dei telespettatori

Silvio Berlusconi : "Se l'esito non è chiaro si torni al voto subito con il Rosatellum" : "Se non c'è un esito chiaro si deve andare subito al voto. Si torni a votare con questa legge elettorale nei tempi più veloci perché non ci sarebbe una maggioranza per cambiarla". Lo afferma Silvio Berlusconi a Porta a Porta. A chi gli chiede se è questo che dirà la delegazione di Forza Italia a Mattarella, l'ex premier risponde: "Sì, perché un governo per essere sostenuto deve avere una ...