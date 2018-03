RomeVideoGameLab | dal 4 al 6 maggio eventi e iniziative imperdibili dedicate al videogioco

eurogamer

(Di giovedì 22 marzo 2018) Tre giorni interamente dedicati al mondo del videogame nella Fabbrica dei Sogni, Cinecittà. Dal 4 al 6è tempo di, un lungo weekend fatto di full immersion, interazione, formazione, gioco: nello Studio 10 e alla Sala Fellini degli Studios di via Tuscolana, si terranno laboratori, workshop, didattica per scuole e famiglie, panel e masterclass esclusive, con la presenza di postazioni interattive, la storia dele le ultime novità. I dettagli nel comunicato ufficiale:Nel sito più immaginifico del nostro cinema, la storia e il futuro del nuovo immaginario.è un laboratorio dedicato alla sperimentazione. Una occasione per mettere insieme mondi e linguaggi diversi per dare al gaming un ruolo nella società e nelle politiche pubbliche in materia di cultura, formazione, istruzione e ricerca scientifica. L'iniziativa di Istituto Luce Cinecittà, ...