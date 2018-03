Romani per noi è invotabile | si riuniscano tutti i capigruppo

Biglietti da 90 euro per Barcellona-Roma : il Romanista scrive a Bartomeu : Prezzi troppo cari al Camp Nou per Barcellona-Roma: il quotidiano ha deciso di scrivere al club catalano L'articolo Biglietti da 90 euro per Barcellona-Roma: il Romanista scrive a Bartomeu è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Berlusconi - Salvini e Meloni puntano ancora su Paolo Romani per la presidenza del Senato : Resta Paolo Romani, attuale capogruppo di Forza Italia al Senato, il nome su cui il centrodestra punta per la presidenza di palazzo Madama. È questa, a quanto si apprende, la decisione presa da Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni nel corso di un vertice a palazzo Grazioli.Dopo la riunione che si è tenuta ieri, sempre nella residenza romana del Cavaliere, oggi un nuovo vertice del centrodestra al quale hanno preso ...

Fico in pole per la presidenza della Camera - resta il rebus Senato : no dei 5 Stelle a Romani : Non è stata ancora trovata la quadra sui nomi da indicare come presidenti delle Camere. Se è vero che un accordo di massima c’è (al M5s andrà lo scranno di Montecitorio, al centrodestra il Senato) le trattative sono...

Da Romani a Gasparri la rosa di Forza Italia per la guida del Senato : Presidenza del Senato al centrodestra, cioè a Forza Italia e guida della Camera ai Cinque stelle. Questa è la sintesi dell'accordo raggiunto dai leader del centrodestra , Silvio Berlusconi, Matteo ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 22 marzo : Caso Romani FI propone un presidente condannato per peculato : Centrodestra Il bluff di B. su Romani, scudo umano per il M5S I conti dell’ex Cav. – Berlusconi fa l’accordo con Salvini e insiste con l’ex capogruppo al Senato, invotabile per i grillini. Ora ha due strade: o cambia cavallo o spera nel soccorso dem di Fabrizio d’Esposito Sono ladri questi Romani di Marco Travaglio Se tutto va bene, le nostre preghiere a Nostro Signore perchè dia lunga vita a Sergio Mattarella potrebbero ...

Camere - Giulia Grillo (capogruppo M5s) : “No a Romani - non voteremo persone indagate o sotto processo” : “Vogliamo dare il via a questa legislatura, per questo ci siamo confrontati e continueremo a farlo con tutte le forze politiche. Allo stesso tempo però non veniamo meno ai nostri principi, per cui non voteremo persone indagate o sotto processo. Gli italiani hanno bisogno di risposte ai loro problemi, concentriamoci su quello”. Lo ha detto la capogruppo M5s alla Camera Giulia Grillo, a chi gli chiedeva un’opinione sulla ...

Nuovo governo - Berlusconi dà l’ok a un’intesa con il M5s. E per il Senato dà una terna : Romani - Gasparri e Bernini : Lo schema sarebbe questo: presidenza della Camera ai Cinquestelle, presidenza del Senato a Forza Italia, guida del governo alla Lega (o a una personalità che alla Lega piace), candidatura alla presidenza del Friuli al leghista Massimiliano Fedriga. Una specie di domino, la cui ultima tessera è il via libera a Matteo Salvini per una trattativa di governo con il Movimento Cinque Stelle. Non più “grillini più pericolosi dei comunisti“, ...

Paolo Romani - perché è l'uomo grazie al quale Luigi Di Maio vuole sfasciare il centrodestra : Zuffe, veleni e sospetti nel centrodestra, dove la partita per l'elezione dei presidenti di Camera e Senato fa salire la tensione a livelli di guardia sull'asse che unisce , almeno fino ad oggi, ...

Senato : Gelmini - pretesto inaccettabile per escludere Romani : Roma, 18 mar. (AdnKronos) – “Un pretesto inaccettabile quello che vorrebbe escludere Paolo Romani dalla possibile candidatura alla guida del Senato”. Lo dichiara Mariastella Gelmini, deputata di Forza Italia e coordinatrice lombarda degli azzurri.“Prima di tutto perché Romani ‘ che conosco da lungo tempo ‘ è persona per bene, lontana mille miglia da pratiche amministrative men che corrette. Si tratta di una ...

Senato : Brunetta - Romani ha carte in regola per presidenza : Roma, 18 mar. (AdnKronos) – “In Forza Italia la figura che più di ogni altra può legittimamente candidarsi alla carica di presidente del Senato è quella di Paolo Romani. Ogni tentativo di esclusione, sulla base di principi astratti, decontestualizzati e francamente inaccettabili, è da rispedire al mittente”. Lo afferma in una nota Renato Brunetta, presidente dei deputati di Forza Italia. “La seconda carica dello Stato ...