Roma | Tor Carbone | postato sportello polizia per disabili

Batistuta : “Dzeko trascinatore della Roma” : “Dzeko e’ un grande giocatore e i tifosi della Roma non possono chiedere altro, e’ forte, segna e trascina la squadra, ma per diventare un idolo deve vincere un trofeo…”. Gabriel Omar Batistuta sa come si vince e come si diventa idoli a Roma. L’argentino lo scudetto in giallorosso l’ha vinto e si schiera dalla parte dell’attaccante bosniaco in un’intervista rilasciata al “Var dello ...

Roma - imbrattata la lapide di Aldo Moro Ritorna la sigla delle Brigate Rosse|F : Una scritta con vernice rossa a coprire il ricordo nel luogo dove fu sequestrato l’allora presidente della Democrazia Cristiana e uccisi gli uomini della sua scorta. Pochi giorni fa la cerimonia di commemorazione per il 40esimo anniversario della strage di via Fani

Ascolti TV | Mercoledì 21 Marzo 2018. I David si fermano al 14.3%. Tutte le Strade Portano a Roma 13.3%. Cala Il Cacciatore (7.4%) : David di Donatello 2018 Su Rai1 la cerimonia dei David di Donatello 2018 ha conquistato 3.012.000 spettatori pari al 14.3% di share. Su Canale 5 Tutte le Strade Portano a Roma in prima visione ha raccolto davanti al video 3.105.000 spettatori pari al 13.% di share. Su Rai2 la fiction Il Cacciatore ha interessato 1.749.000 spettatori pari al 7.4% di share. Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto 2.249.000 spettatori (11.8%). Su Rai3 Chi l’ha ...

Antonio Albanese ritorna al cinema con con “ContRomano” da Milano al Senegal in un continuo equilibrio tra realtà e follia. : Esce nelle sale giovedì 29 marzo il film di Antonio Albanese “Contromano” con Andrea Salerno e Stefano Bises. Mario Cavallaro (Antonio Albanese) si sveglia tutte le mattine nello stesso modo, nella stessa casa, nello stesso quartiere, nella stessa città, Milano. Ha appena compiuto cinquant’anni. Mario ama l’ordine, la precisione, la puntualità, il rispetto, il decoro, la voce bassa, lo stare ognuno al proprio posto. La sua vita si ...

Roma - l’ombra di Senese sui traffici dei casalesi a San Basilio : “Modello Scampia. Droga motore di criminalità e mafie” : Di nuovo Michele Senese. A 5 anni dal suo arresto, la Dda di Roma continua ad imbattersi nei tentacoli apposti sulla Capitale da uno dei “re di Roma”, forse il più pericoloso fra i criminali affacciatisi all’ombra del Cupolone. Questa volta a cadere sotto i colpi del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Roma è stato il fortino casalese di San Basilio, una delle piazze di spaccio più celebri e Romanzate della Capitale, teatro recentemente di ...

Batistuta torna in campo e carica la Roma : "Può battere il Barcellona" : Lo farà stasera, per la 'Partita Mundial' tra Italia e Resto del Mondo, il cui incasso sarà devoluto ad associazioni che si occupano della violenza contro le donne. L'attaccante campione d'Italia con ...

Imprese - torna a Roma il 'Dig.Eat' : focus sull'arena digitale - : La manifestazione può essere seguita anche in diretta streaming.La partecipazione all'evento è gratuita e le iscrizioni online si chiuderanno alle 12.00 di mercoledì 9 maggio 2018, sarà comunque ...

Camere - M5s indicherà Fico come presidente di Montecitorio : “Ma no a Romani al Senato” : “Vogliamo dare il via a questa legislatura, per questo ci siamo confrontati e continueremo a farlo con tutte le forze politiche. Allo stesso tempo però non veniamo meno ai nostri principi, per cui non voteremo persone condannate o sotto processo. Gli italiani hanno bisogno di risposte ai loro problemi, concentriamoci su quello”. Così i due capigruppo M5S di Camera e Senato, Giulia Grillo e Danilo Toninelli, tornano a bocciare ...

Borseggiatori e ladri a Roma : l’emergenza non accenna a diminuire : Borseggiatori e ladri a Roma: l’emergenza non accenna a diminuire Borseggiatori e ladri a Roma: l’emergenza non accenna a diminuire Continua a leggere

Roma : Carabinieri arrestano due spacciatori di Yaba : Roma – arrestati due cittadini del bangladesh per detenzione e spaccio di droga Roma – Due cittadini del Bangladesh, uno di 30 e l’altro di... L'articolo Roma: Carabinieri arrestano due spacciatori di Yaba proviene da Roma Daily News.