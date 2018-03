Roma | si apre maxi voragine sulla circonvallazione Appia | due auto in sosta rimangono in

Maxi voragine si apre in strada a Roma : il video del crollo : Una Maxi voragine si è aperta alle 14:30 all'altezza del civico 97 della Circonvallazione Appia. In bilico due auto parcheggiate regolarmente, una Fiat Panda e un'Alfa Romeo.

Toninelli (M5S) apre a Berlusconi "I governi si fanno sui temi" Ma su Romani : 'No a condannati' : "Berlusconi? I governi si fanno sui temi non ci interessano gli interlocutori". Lo ha dichiarato Danilo Toninelli, ex deputato nella scorsa legislatura e senatore eletto nelle ultime elezioni, esponente del Movimento Cinque Stelle uscendo dal Senato in cui si è recato per svolgere la procedura di registrazione. Segui su affaritaliani.it

La Roma ai quarti di Champions League - LaPresse - : Due italiane ai quarti di finale di Champions League. Dopo la Juventus anche la Roma stacca il pass grazie alla vittoria 1-0 all'Olimpico con lo Shaktar e ribalta la sconfitta 2-1 in Ucraina. Decide ...

Si apre voragine a Roma - auto in sosta finisce dentro : Una voragine si è aperta nella notte su circonvallazione Gianicolense a Roma, coinvolgendo due auto in sosta. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale. In particolare una macchina è in parte ...

Roma - si apre voragine sulla Gianicolense : auto in sosta ci finisce dentro : Una voragine si è aperta nella notte lungo la circonvallazione Gianicolense a Roma, coinvolgendo due auto in sosta. In particolare, una macchina è in parte sprofondata nella maxi buca ampia circa tre metri. Non risultano esserci feriti e l’area è stata transennata dai vigili del fuoco. L'articolo Roma, si apre voragine sulla Gianicolense: auto in sosta ci finisce dentro proviene da Il Fatto Quotidiano.

Buche a Roma - Procura apre inchiesta sulle strade/ E' emergenza - il piano : "copertura di 50 mila in un mese" : Buche a Roma, Procura apre inchiesta sulle strade. Esposti dei cittadini, costruttori: servono 250 milioni. Secondo l’Acer sono necessari più di un miliardo di euro per cinque anni(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 20:53:00 GMT)

