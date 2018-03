ROMA | SCIOPERO MEZZI OGGI 22 FEBBRAIO Atac e Tpl | ultime notizie | chiuse Metro A-C

ROMA : Traffico in tilt a causa dello sciopero : Dal GRA alla Tangenziale Est 5 Km di coda Roma – Traffico molto intenso sull’intero anello del Grande Raccordo Anulare. In carreggiata interna, code dalla... L'articolo Roma: Traffico in tilt a causa dello sciopero proviene da Roma Daily News.

ROMA : Sciopero - aperte le ZTL del centro e Trastevere : La decisione e’ stata presa dall’Amministrazione per agevolare la mobilità durante lo Sciopero del trasporto pubblico – Roma – Lo Sciopero dei mezzi pubblici a Roma... L'articolo Roma: Sciopero, aperte le ZTL del centro e Trastevere proviene da Roma Daily News.

ROMA : Sciopero dalle 8.30 - a rischio bus e metro : Il servizio tornerà regolare dalle 17 alle 20 – Roma – Trasporto pubblico a rischio oggi nella Capitale. Questo a causa degli scioperi di 24... L'articolo Roma: Sciopero dalle 8.30, a rischio bus e metro proviene da Roma Daily News.

ROMA - 24 ore di sciopero dei mezzi pubblici : tutte le informazioni utili : E' una giornata complicata a Roma sul fronte dei mezzi pubblici. C'è sciopero, e per 24 ore saranno a rischio bus, filobus, tram, metropolitane, ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle, Roma...

ROMA - oggi sciopero del trasporto pubblico locale : Roma, 22 mar. , askanews, oggi a Roma trasporto pubblico a rischio per gli scioperi di 24 ore proclamati dai sindacati Faisa Confail, Orsa e Usb. Le agitazioni interesseranno sia la rete Atac , bus, ...

Sciopero a ROMA - oggi si fermano anagrafe e mezzi. Varchi aperti - : Il 22 marzo nella Capitale stop del personale dei servizi anagrafici e di quello dei trasporti. Per autobus e metro in vigore le fasce di garanzia: servizio regolare fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20. ...

Sciopero a ROMA - oggi si fermano anagrafe e mezzi. Varchi aperti : Sciopero a Roma, oggi si fermano anagrafe e mezzi. Varchi aperti Il 22 marzo nella Capitale stop del personale dei servizi anagrafici e di quello dei trasporti. Per autobus e metro in vigore le fasce di garanzia: servizio regolare fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20. Agitazione nazionale nella scuola prevista per ...

ROMA - oggi dalle 8.30 sciopero trasporti : 8.03 Trasporto pubblico a rischio oggi a Roma per gli scioperi di 24 ore proclamati dai sindacati Faisa Confail, Orsa e Usb. Le agitazioni interesseranno sia la rete Atac (bus, tram, metropolitane, ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle, Roma Civitacastellana-Viterbo) che i bus periferici gestiti dalla Roma Tpl. Durante lo sciopero saranno comunque in vigore le fasce di garanzia. Il servizio sarà regolare fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20.

Sciopero mezzi ROMA - oggi 22 marzo/ Ultime notizie stop Atac-Tpl : fermi metro - bus e tram - info e orari - : Sciopero mezzi Roma, oggi 22 marzo 2018: Ultime notizie, info e orari. stop Atac-Roma Tpl per bus, metro, tram e ferrovie. Tutti gli aggiornamenti.

Sciopero mezzi ROMA - oggi 22 marzo/ Ultime notizie stop Atac-Tpl : fermi metro - bus e tram (info e orari) : Sciopero mezzi Roma, oggi 22 marzo 2018: Ultime notizie, info e orari. stop Atac-Roma Tpl per bus, metro, tram e ferrovie. Tutti gli aggiornamenti e i disagi nella Capitale(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 07:10:00 GMT)

ROMA - domani sciopero dei trasporti : a rischio bus - metro e ferrovie : Fasce di garanzia: servizio regolare fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20. Non garantito il servizio dei bus notturni e della linea 913 nella notte tra mercoledì 21 marzo e giovedì 22 marzo

ROMA - domani sciopero bus e metro : Giovedì a rischio per chi deve muoversi con il trasporto pubblico a Roma . Dalla notte, infatti, inizieranno gli scioperi di 24 ore proclamati dai sindacati Faisa Confail, Orsa e Usb "contro la ...

ROMA : Sciopero - domani stop a bus e metro : Lo Sciopero sarà di 24 ore, con fascia di sicurezza fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20 – Roma – Trasporto pubblico domani a... L'articolo Roma: Sciopero, domani stop a bus e metro proviene da Roma Daily News.

Giovedì 22 febbraio a ROMA ci sarà uno sciopero dei mezzi pubblici di ATAC e ROMA Tpl : Durerà 24 ore, ma sono previste fasce orarie di garanzia The post Giovedì 22 febbraio a Roma ci sarà uno sciopero dei mezzi pubblici di ATAC e Roma Tpl appeared first on Il Post.