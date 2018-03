Roma | oggi sciopero del trasporto pubblico locale

Sciopero a Roma - oggi si fermano anagrafe e mezzi. Varchi aperti - : Il 22 marzo nella Capitale stop del personale dei servizi anagrafici e di quello dei trasporti. Per autobus e metro in vigore le fasce di garanzia: servizio regolare fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20. ...

Roma - oggi dalle 8.30 sciopero trasporti : 8.03 Trasporto pubblico a rischio oggi a Roma per gli scioperi di 24 ore proclamati dai sindacati Faisa Confail, Orsa e Usb. Le agitazioni interesseranno sia la rete Atac (bus, tram, metropolitane, ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle, Roma Civitacastellana-Viterbo) che i bus periferici gestiti dalla Roma Tpl. Durante lo sciopero saranno comunque in vigore le fasce di garanzia. Il servizio sarà regolare fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20.

Sciopero mezzi Roma - oggi 22 marzo/ Ultime notizie stop Atac-Tpl : fermi metro - bus e tram - info e orari - : Sciopero mezzi Roma, oggi 22 marzo 2018: Ultime notizie, info e orari. stop Atac-Roma Tpl per bus, metro, tram e ferrovie. Tutti gli aggiornamenti.

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : il centrodestra - Senato a Romani e Camera a M5S (22 marzo) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: centrodestra, Senato a Paolo Romani e Camera a M5S. Sarkozy, indagato per fondi illeciti dalla Libia, nega responsabilità.(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 01:35:00 GMT)

Il film consigliato di oggi - mercoledì 21 marzo : Tutte le strade portano a Roma : Questa sera, mercoledì 21 marzo, Canale 5 ci propone una Romantica prima tv. Il film consigliato di oggi è la commedia Tutte le strade portano a Roma (All roads lead to Rome), del 2015. La pellicola, ambientata nelle splendide terre del Belpaese, vede protagonisti il “nostro” Raoul Bova e l’americana Sarah Jessica Parker, star della famosissima serie tv Sex and the City. Una mamma single, un uomo riemerso dal passato, una ...

Maltempo Roma - il Codacons : “Con la pioggia nuova ondata di incidenti in città” : “nuova ondata di forature di gomme, rotture di pneumatici e incidenti vari in città a causa delle buche stradali”. Lo denuncia in una nota il Codacons, che, si legge, “sta ricevendo le segnalazioni dei cittadini e offrendo assistenza ad automobilisti e motociclisti per ottenere assistenza e risarcimenti”. “Il Maltempo che nelle ultime 48 ore ha interessato la capitale ha prodotto ulteriori danni all’asfalto ...

Roma - tassa di soggiorno anche su affitti brevi : anche gli affitti brevi saranno tenuti al versamento del contributo di soggiorno , mentre per tutti gli operatori del settore turistico ci saranno maggiori responsabilità come intermediari nella ...

Paolo Romani avverte Matteo Salvini : 'Appoggio alla Lega - ma soltanto in un contesto di pari dignità' : È l'uomo del momento, al centro di retroscena di stampa, indiscrezioni, voci, trattative e possibili complotti per sfasciare il centrodestra. Si parla di Paolo Romani , senatore di Forza Italia, in ...

Caso Mariam Moustafa. Oggi vertice in Procura a Roma : Si mobilita il panorama internazionale per il decesso di Mariam Moustafa, la diciottenne di Ostia deceduta dopo l'aggressione subita da un gruppo ragazze, a Nottingham, in Inghilterra. E' previsto per ...

Incidente stradale/ A1 - Roma-Orte : tir con bombole si ribalta : tratto chiuso e 2 feriti (oggi 19 marzo 2018) : Incidente stradale, oggi 19 marzo 2018: sulla Roma-Orte, autostrada A1, tir con bombole si ribalta su un lato: due feriti. Stessa sorte ad un camion sulla Catania-Siracusa.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 11:09:00 GMT)