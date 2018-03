Roma - nuovo sfregio al monumento di Aldo Moro in via Fani : sulla lapide la scritta BR : Di nuovo sfregiato il monumento ad Aldo Moro in via Fani a Roma. Le iniziali B.R., Brigate Rosse, sono state scritte con della vernice rossa sul monumento. È stata una pattuglia della stazione dei ...

ContRomano - la clip esclusiva del nuovo film di Antonio Abanese : Mario Cavallaro si sveglia tutte le mattine nello stesso modo, nella stessa casa, nello stesso quartiere, nella stessa città, Milano. Ha appena compiuto cinquant'anni. Mario ama l'ordine, la ...

Nuovo governo - Berlusconi dà l’ok a un’intesa con il M5s. E per il Senato dà una terna : Romani - Gasparri e Bernini : Lo schema sarebbe questo: presidenza della Camera ai Cinquestelle, presidenza del Senato a Forza Italia, guida del governo alla Lega (o a una personalità che alla Lega piace), candidatura alla presidenza del Friuli al leghista Massimiliano Fedriga. Una specie di domino, la cui ultima tessera è il via libera a Matteo Salvini per una trattativa di governo con il Movimento Cinque Stelle. Non più “grillini più pericolosi dei comunisti“, ...

Ta.Ri. : Campidoglio - diminuisce tariffa rifiuti. Nuovo regolamento - gestione riscossione torna a Roma Capitale : diminuisce la tariffa sui rifiuti (Ta.Ri.) per l’anno 2018, che produrrà un gettito previsto di 771 milioni di euro con una riduzione che andrà a vantaggio sia delle utenze non domestiche, imprese ed esercizi commerciali (-0,93%), che a beneficio delle utenze domestiche (-0,73%). È quanto stabilisce una delibera della Giunta capitolina, che ha anche approvato […]

BRA/ Il saluzzese Gian Maria Aliberti Gerbotto ospite dei Lions con il nuovo Romanzo : "Ha fatto bene Gian Maria a far partire il suo nuovo romanzo con una scena che ricorda proprio l'esordio di quei fatti di cronaca di cui tanto mi sono occupata e che culminano poi con la più macabra ...

Roma. Online iscrizioni al servizio di trasporto per il nuovo anno : Le iscrizioni al servizio di trasporto per l’anno scolastico 2018 – 2019 si potranno effettuare esclusivamente in modalità Online, nel

Roma. Antonio Di Maggio - lo ‘sceriffo con la pistola’ - è nuovo capo dei vigili urbani : Bastone e carota. Ecumenismo e, subito dopo, rottura. La nomina di Antonio Di Maggio al Comando della Polizia Locale di Roma Capitale spiazza per l’ennesima volta chi cerca – vanamente – di catalogare la gestione capitolina di Virginia Raggi uno schema riconoscibile. Lo “sceriffo con la pistola”, come viene soprannominato da anni dai quotidiani locali, a 18 mesi dalla pensione prende il posto a capo dei pizzardoni del “normalizzatore” Diego ...

In Champions è Italia-Spagna La Roma con il Barcellona Per la Juve c’è di nuovo il Real I sorteggi : gli accoppiamenti : La squadra di Montella, i Reds e anche il Bayern alla portata delle italiane. Da evitare Messi ancora più di Cristiano Ronaldo e di Guardiola. Ma lo scenario peggiore è lo scontro diretto

Roma - vigili si cambia : Di Maggio diventa il nuovo capo : Il valzer delle poltrone è partito di sera. La firma di Virginia Raggi è arrivata alle 20.30 di ieri ed è un colpo di spugna sugli assetti della vecchia macchina amministrativa del Campidoglio. Con il ...

LAURA PAUSINI - 'FATTI SENTIRE'/ Il nuovo album presentato sul volo Milano-Roma : "E’ un invito al coraggio" : LAURA PAUSINI, 'FATTI SENTIRE': domani uscirà il nuovo album dell'artista che ha deciso di presentarlo a bordo di un aereo. Presto partirà poi il tour mondiale con il via a Roma.(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 20:34:00 GMT)

Laura Pausini hostess per un giorno : il nuovo album presentato sul volo Milano-Roma : Una conferenza stampa decisamente fuori le righe quella organizzata da Laura Pausini per presentare l'album "Fatti sentire". La cantante ha invitato i giornalisti sul volo Milano-Roma, tratta che fa...

Laura Pausini come il Papa : conferenza stampa in aereo per il nuovo disco e concerto a Roma : Domani uscirà in tutto il mondo il suo nuovo album dal titolo 'Fatti sentire'. E per lanciarlo Laura Pausini non si è fatta certo parlare dietro, organizzando una conferenza stampa degna di Papa ...

Roma. Il 17 marzo si parla della Carta e del nuovo Statuto della città : L’appuntamento è in viale Castrense, all’angolo con via San Severo, dove dalle 10 di sabato 17 marzo, in occasione della

Roma : Brichi sarà nuovo Ad di Roma Servizi Mobilità : Il manager ha avuto 7 voti favorevoli (tutti dal M5S) e 2 contrari Roma – La delibera alla candidatura di Stefano Brinchi ha avuto parere favorevole... L'articolo Roma: Brichi sarà nuovo Ad di Roma Servizi Mobilità proviene da Roma Daily News.