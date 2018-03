Roma | nuova buca si apre tra due auto in sosta sull' Appia

'Tutto azzerato' - salta l'accordo : veto M5s su Romani - indicato da FI per il Senato. Ora nuova riunione : La candidatura, gradita a Berlusconi, ha ricevuto il no dei Cinquestelle a causa di una vecchia condanna per peculato. La riunione dei capigruppo di tutte le forze politiche, convocata da Di Maio, ...

La nuova sfida del 'Beliveat' al Pigneto a Roma : Roma, 22 mar. , askanews, Beliveat è l'acronimo inglese di Sii, Vivi, Mangia. E già nel nome è racchiusa la filosofia del ristorante nel cuore del Pigneto, a Roma, e del suo giovanissimo proprietario ...

Reddito di cittadinanza - nuova lite in diretta tra Romano (Pd) e Nogarin (M5s). Civati : “Vi lasciamo da soli?” : nuova polemica televisiva in diretta tra il deputato del Pd, Andrea Romano, e il sindaco M5s di Livorno, Filippo Nogarin, sul Reddito di cittadinanza. Nel corso della trasmissione L’Aria che Tira (La7), si ripete quanto accaduto lo scorso 26 febbraio a Non è L’Arena: Romano, che paragona Luigi Di Maio a un personaggio berlusconiano (“Venti anni fa sarebbe stato benissimo in Forza Italia”) e ribadisce la tesi di un’alleanza M5S-Lega, attacca ...

Maltempo Roma - il Codacons : “Con la pioggia nuova ondata di incidenti in città” : “nuova ondata di forature di gomme, rotture di pneumatici e incidenti vari in città a causa delle buche stradali”. Lo denuncia in una nota il Codacons, che, si legge, “sta ricevendo le segnalazioni dei cittadini e offrendo assistenza ad automobilisti e motociclisti per ottenere assistenza e risarcimenti”. “Il Maltempo che nelle ultime 48 ore ha interessato la capitale ha prodotto ulteriori danni all’asfalto ...

Roma : la nuova Champions League passa per Crotone : Roma – alle 15 giallorossi in campo all’Ezio Scida di Crotone Dopo le fatiche, le gioie e i sorteggi di coppa è nuovamente tempo di... L'articolo Roma: la nuova Champions League passa per Crotone proviene da Roma Daily News.

Presentata a Roma la nuova edizione de “La Partita Mundial” : Questa mattina, nella Sala Monumentale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in Largo Chigi 19 a Roma si è tenuta la conferenza stampa di presentazione de “La Partita Mundial – Italia vs Resto del Mondo”, un evento di calcio spettacolo, ideato e organizzato da Fabrizio Rocca e Olivio Lozzi, tra due squadre rappresentate da campioni che si esibiranno per beneficenza insieme a noti personaggi dello spettacolo e ad una ...

Nuova prevendita dei biglietti per Beyoncé e Jay-Z a Milano e Roma : come accedere a MyLiveNation : Dopo la prima dedicata agli iscritti al sito ufficiale e a TIDAL, che resta ancora attiva, è partita anche una Nuova esclusiva prevendita dei biglietti per Beyoncé e Jay-Z a Milano e Roma per l'On The Run Tour 2 destinata agli iscritti a MyLiveNation. Su www.livenation.it è attiva dalle ore 10.00 di venerdì 16 marzo la prevendita dei biglietti per Beyoncé e Jay-Z a Milano e Roma, rispettivamente in scena il 6 luglio allo stadio San Siro e l'8 ...

Piero Angela - Viaggio nell'antica Roma/ “Serve una nuova cultura : prepariamo i giovani al mondo che cambia” : Piero Angela, Viaggio nell'antica Roma: “Serve una nuova cultura: prepariamo i giovani al mondo che cambia”. Le ultime notizie sul noto divulgatore scientifico e il suo nuovo progetto(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 20:44:00 GMT)

Sanità - Roma : Fiorello testimonial della nuova terapia neonatale al Fatebenefratelli : Abbattere le barriere tra genitori e il piccolo ricoverato in terapia intensiva. Oggi all’ospedale Fatebenefratelli all’isola Tiberina di Roma è possibile, grazie a un collegamento video wi-fi in grado di assicurare anche a distanza, attraverso tablet o smartphone, il contatto di genitori e familiari con i piccoli pazienti. Il nuovo reparto è stato inaugurato oggi da Rosario Fiorello, premiato con una medaglia per il suo impegno decennale ...

Roma - Hermès apre la nuova boutique esclusiva : il tema è la magia : Le meraviglie si propagano fino alla Galleria del Prestigio, accanto alla capsule occupata dalle artiste Louise Hervé e Chloé Maillet, ispirate da scienza e finzione. Nella sequenza 2, La Luce, , ...

Appello vigili Romagnano per una nuova autopompa : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Appello vigili Romagnano per ...

Forza Nuova - i fascisti di Fiore chiudono a Primavalle - tra saluti Romani e minacce : “Ogni compagno preso lo massacriamo” : Hanno voluto chiudere la loro campagna elettorale nel quartiere romano di Primavalle, i militanti di estrema destra di Forza Nuova. Una cinquantina i presenti, con il segretario Roberto Fiore. Tra saluti romani e cori contro gli antifascisti: “I fatti di Palermo non li dimentichiamo, ogni compagno preso lo massacriamo”. Nello stesso quartiere anche gli antagonisti, riuniti per protestare contro la manifestazione di FN L'articolo ...

Corea - ecco dove sarà la nuova scuola In arrivo 3 milioni da Roma : Spazio per 125 bambini. Nido e materna sotto lo stesso tetto: ecco chi si sposta nella struttura-eco e cosa ne sarà degli edifici liberati

Roma - la Questura vieta corteo di Forza Nuova : 'Solo sit-in e comizi' : vietati i cortei di Forza Nuova a Roma domani, giorno di chiusura della campagna elettorale. La Questura di Roma ha messo a punto il piano sicurezza per i comizi di chiusura ribadendo a Forza Nuova, '...