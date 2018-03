Roma | le immagini della mega voragine su Circonvallazione Appia

Roma piena di buche e la Procura indaga. Sui social invece parte il #cinebuche con video e immagini : Che Roma sia piena di buche non è una novità. Da anni i cittadini lamentano, segnalano, denunciano ma le buche continuano ad essere un orrore cittadino senza contare i forti rischi che corriamo ogni giorno dovendo attraversare a piedi e con i motorini. Anche le macchine non sono al sicuro e spesso ci si lascia qualche pezzo, tanto sono profonde. Con la pioggia poi i tanti piccoli laghetti che riempiono le vie sono veramente una vergogna. Così ...

Da Napoli a Roma - le immagini dall’Italia sotto la neve : Le immagini delle neve a Roma hanno trionfato sulla rete e sui social ma anche sui media internazionali. L’Italia in preda al maltempo, paradossalmente, crea entusiasmo, soprattutto al Sud, dove le nevicate sono rare e finiscono per rendere ancora più spettacolari panorami arcinoti, come quelli napoletani ad esempio. Notizie meno favorevoli invece, per chi viaggia, come si è visto nella giornata del 26 febbraio, mentre difficilmente ...