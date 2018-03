Roma | auto in bilico sulla maxi voragine

Roma : automobile cade in maxi voragine in Circonvallazione Appia : Roma – ancora un’auto inghiottita da una voragine nella Capitale Roma – In Circonvallazione Appia, a Roma, un’automobile è caduta all’interno di una grande voragine.... L'articolo Roma: automobile cade in maxi voragine in Circonvallazione Appia proviene da Roma Daily News.

Cronaca di Roma. Sassi ad auto in transito per truffa dello specchietto : Cronaca di Roma – Lanciavano Sassi alle auto in transito e poi intimavano ai conducenti di fermarsi, facendo credere loro di aver urtato e danneggiato...

Roma - si sente male e l'auto prende fuoco : Perde il controllo dell'auto per un malore. La signora di 74 anni ha perso improvvisamente il controllo della macchina che è andata a sbattere contro un'altra posteggiata, prendendo fuoco a Roma. Sul ...

Roma : Sviene alla guida e l'auto va in fiamme - si salva 74enne : Nonostante le fiamme alte sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Marino – Roma– Mentre e' al volante della sua autovettura, l'improvviso malore di una...

Roma - maltempo - la piena minacciosa del Tevere : l'auto rimasta sulla banchina è sommersa : La macchina era stata parcheggiata il 13 marzo sotto il ponte Regina Margherita: agganciata e messa in sicurezza, è stata sommersa dalla potenza dell’acqua e...

Impatto con auto contRomano : brindisino muore sul Grande raccordo anulare : SAN VITO DEI NORMANNI - E' morto fra le lamiere della propria auto, dopo l'Impatto con una macchina che procedeva contromano. Se n'è andato così Giuseppe Petraroli, un 35enne di San Vito dei Normanni ...

Roma - 17enne rapina farmacia : il titolare lo insegue con l'auto e lui gli spara addosso : Pizzaiolo di 17 anni rapina farmacia a Rocca di Papa e spara contro l'auto del titolare. Fortunatamente non c'è stato nessun ferito e il 17enne è stato preso ma nel paese dei Castelli Romani è scesa ...

Roma - suora travolta da auto vicino a San Pietro : Roma, 19 mar. (AdnKronos) - Una suora polacca è stata investita verso le 19.30 da un'auto in viale Vaticano all'altezza del civico 90, nei pressi di San Pietro, a Roma. La religiosa, 64 anni, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Santo Spirito, per poi essere trasferita al San Camillo dov

Roma : auto travolta e inghiottita dalla piena del Tevere. Nessuno a bordo : Roma – all'interno dell'automobile non c'era Nessuno Roma – Questa mattina un'auto è stata completamente sommersa dall'acqua. Il veicolo è stato investito dalla piena del...

Questura di Roma : manifestazione pro popolo curdo non autorizzata : Roma – Questura: manifestazione 'Rete Kurdistan' non autorizzata Roma – Di seguito la nota rilasciata dalla Questura di Roma. "Ieri pomeriggio circa 60 persone tra...

Camion si ribalta : paralizzata l'autostrada tra Roma Nord e Orte : Sulla A1 Milano-Napoli, intorno alle 4.30 circa, è stato chiuso il tratto tra Orte e l'allacciamento con la Diramazione Roma Nord in entrambe le direzioni, a causa di un mezzo pesante che si è ...

Autostrada - Tir con bombole si ribalta. Code in A1 - chiuso tratto Roma-Orte : L'incidente al mezzo pesante è avvenuto al km 523. Code in entrambri i sensi. A1 chiusa tra Orte e l'allacciamento con la Diramazione Roma Nord. Percorsi alternativi