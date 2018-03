Roma | Ancora oltraggio a lapide Aldo Moro

Roma - AUTO NON SI FERMA ALL'ALT - CARABINIERE SPARA/ Ultime notizie - Monteverde : fuggitivi ancora latitanti : ROMA, AUTO non si FERMA ALL'ALT, CARABINIERE SPARA e ferisce due donne, presumibilmente madre e figlia: caccia al conducente in tutta la Capitale, vittime non gravi.(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 00:39:00 GMT)

Giovanni Mauro guarda a Roma : '2° seggio Fi ancora in discussione' : Duccio Gennaro 'Sono in attesa dell'esito del ricorso presentato dal partito per l'assegnazione del seggio nel collegio di Ragusa a Forza Italia. La questione assessorato è senza alcun fondamento'. ...

Diario : ancora ottimisti di vedere stadio Roma realizzato entro tempi previsti : Roma – Diario: da ultimi sopralluoghi non emerge nessun tipo di criticità Roma – Di seguito le dichiarazioni di Angelo Diario. Il presidente della... L'articolo Diario: ancora ottimisti di vedere stadio Roma realizzato entro tempi previsti proviene da Roma Daily News.

Lucescu : 'Under non è ancora un top. Akgun alla Roma? E' un talento interesante' : Intervistato da Radio Centro Suono Sport l'allenatore della nazionale turca ed ex tecnico dello Shakhtar Donetsk, Mircea Lucescu, ha anticipato così la sfida che vedrà la formazione ucraina affrontare la Roma in Champions League. I ...

Buche - sul web l'ironia dei Romani «Tuttapposto - ancora se tocca» : Rabbia, protesta, sconforto, polemiche politiche e vane promesse: ma le Buche stradali sono anche uno di quei temi assolutamente irresistibili per lo spirito critico, l'ironia feroce e il sarcasmo dei ...

Serie A - Roma-Torino 3-0 : i granata durano solo un tempo e cadono ancora : ROMA - Un minuto di silenzio, con i calciatori abbracciati a centrocampo e i tifosi commossi sugli spalti mentre gli altoparlanti dell'Olimpico diffondono le note de 'Le Rondini', uno dei capolavori ...

Roma - avvicina i passanti e li raggira : colpisce ancora la sexy-ladra seriale di orologi preziosi : colpisce ancora una volta la ladra seriale di orologi preziosi: una ragazza avvenente dai capelli lunghi che parla con accento sudamericano. Ieri a Monteverde ha raggirato un altro passante riuscendo ...

Roma - Gerson : 'Devo ancora migliorare. Alisson? Il portiere più forte del mondo' : La vittoria del San Paolo potrebbe segnare un punto di svolta, nella stagione della Roma, chiamata a due impegni importanti nel giro di pochi giorni: contro il Torino in campionato e subito dopo con ...

Maltempo : buche a Roma - ancora chiuso il Ponte sul Tevere : A causa di buche e dissesti del manto stradale sono chiuse alcune strade in varie zone di Roma: un avvallamento ha provocato la chiusura del Ponte Palatino, nel centro della Capitale. buche e voragini, a causa della pioggia sono diventate vere e proprie trappole per automobilisti e centauri: si registrano chiusure e deviazioni della circolazione che hanno mandato in tilt il traffico. L'articolo Maltempo: buche a Roma, ancora chiuso il Ponte sul ...

Marsilio (FDI) : Roma - ancora 400 sezioni da scrutinare : Marsilio (FDI): A 48 ore dal voto ancora si sono terminati gli scrutini, neanche nel terzo mondo Roma – Marco Marsilio, Senatore di Fratelli d’Italia e... L'articolo Marsilio (FDI): Roma, ancora 400 sezioni da scrutinare proviene da Roma Daily News.

'Laziale non mangia maiale' con una svastica. Dopo Anna Frank con la maglia della Roma - ancora un insulto : ancora antisemitismo collegato al calcio nella capitale, in particolare a roma nord. Una scritta 'Laziale non mangia maiale' accompagnata da una svastica è infatti da poco comparsa nel quartiere Fleming, in particolare a via Flaminia angolo via città di Cascia.Quello del Fleming è solo uno dei tanti casi di insulti dai contorni antisemiti di cui si stanno rendendo protagoniste le due tifoserie della capitale negli ultimi ...

Roma - Fazio : 'Devo ancora meritarmi il Mondiale. E su Messi...' : L'Argentina è sempre una candidata alla vittoria della Coppa del Mondo. Avere Messi è un vantaggio, devi sapere come sfruttarlo e divertirti. Cosa chiede Sampaoli? Di essere una squadra corta e ...

La Roma affonda 4-2 il Napoli : azzurri ancora primi ma con il fiato sul collo della Juve : Il Napoli di Maurizio Sarri cade malamente in casa contro la Roma di Eusebio Di Francesco. La partita a dire il vero è stata molto equilibrata con i giallorossi che sono stati salvati più e più volte ...

Allerta meteo Emilia Romagna : ancora gelicidio - rischio frane e slavine : frane, strade chiuse e slavine: giornata di emergenza in Emilia Romagna investita dall’ondata di Maltempo. Intanto, proseguirà anche domani il fenomeno della pioggia che gela da Piacenza a Modena. Per questo la protezione civile regionale ha emesso anche per la giornata di sabato un’Allerta gialla limitata alle vallate e alla pianura del settore centro occidentale che andrà in esaurimento dal pomeriggio, mentre nel resto della ...