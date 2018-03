Roma | 24 ore di sciopero dei mezzi pubblici | tutte le informazioni utili

Argentina e Roma - Florenzi si sdoppia per Messi : dal nostro inviato FIRENZE ' Messi è il calcio'. Alessandro Florenzi inquadra il campione argentino. La sentenza è servita alla platea dell'Aula Magna. E non sarà l'unica del laterale, basso o alto ...

Casa delle Farfalle - dal 24 marzo al 10 giugno - un eden tropicale nel cuore di Roma : Un giardino magico e incantato all’interno del quale ammirare centinaia di Farfalle tropicali variopinte e di raro pregio, libere di sprigionare tutta la loro bellezza e vivacità: è quello che ci attende a Roma dal 24 marzo al 10 giugno con “La Casa delle Farfalle ” allestita in via Appia Pignatelli 450. La Casa delle Farfalle è una serra tropicale , un angolo di paradiso nel cuore della città, che offre al pubblico la possibilità di passeggiare ...

Roma - capitolo rinnovi : proposta senza clausola per Alisson - ottimismo per Florenzi : Niente clausola per Alisson. La Roma, alla fine del campionato, farà una proposta di rinnovo contrattuale al portiere, ma non ha nessuna intenzione di aggiungere una clausola che renderebbe scalabile ...