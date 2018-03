Robin Williams mi palpava sul set | la rivelazione a tre anni dalla morte

Jumanji : cast - trama e curiosità del cult intramontabile con Robin Williams : “Un gioco che sa trasportar chi questo mondo vuol lasciar. Tira i dadi per muovere la pedina, i numeri doppi tirano due volte, e il primo che arriva alla fine vince”. Per almeno una generazione di ragazzi è impossibile dimenticare queste parole, le regole del gioco più inquietante del cinema: Jumanji . E mercoledì 21 marzo alle 21.25 sul canale Nove potremo tornare un po’ bambini e rivivere quella fantastica avventura con il ...

‘Effetto Robin Williams’ : Nei 5 mesi successivi alla morte di Robin Williams, avvenuta nel 2014, i ricercatori della Mailman School of Public Health della Columbia University hanno documentato un aumento del 10% dei suicidi negli Stati Uniti. E questo in particolare fra gli uomini di età compresa tra 30 e 44 anni. Fra gli eventi registrati, c’è stato un aumento del 32% nei suicidi da soffocamento, lo stesso metodo utilizzato dal protagonista di ‘Mrs. ...

Van Sant e il film mai fatto di Robin Williams 'Gli studios non lo volevano nel dramma' - Cinema - Spettacoli : PARK CITY - Era il film che Gus Van Sant e Robin Williams, dopo aver lavorato in Will Hunting, Genio Ribelle , avrebbero voluto fare insieme, ma non hanno mai potuto. Solo adesso Van Sant è riuscito a ...