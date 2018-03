Ritornano i problemi ghost touch per Asus ZenFone 2 | costi fuori dalla garanzia

optimaitalia

: Ritornano i problemi ghost touch per #AsusZenFone2: costi fuori dalla garanzia - GioPao9 : Ritornano i problemi ghost touch per #AsusZenFone2: costi fuori dalla garanzia - OptiMagazine : Ritornano i problemi ghost touch per #AsusZenFone2: costi fuori dalla garanzia - Rachelelucci : A volte dimenticare i problemi non serve ....?? 1)perché ritornano ?? 2)perché poi è più difficile ricordare bene tutto ....?????????? -

(Di giovedì 22 marzo 2018) Tocca parlare nuovamente di2 su queste pagine, perché alcune problematiche che hanno in qualche modo limitato l'esperienza di utilizzo dello smartphone purtroppo sono ancora attuali. Con l'aggravante che, considerando l'età del dispositivo, diverse unità ormai risultano non più coperte. Vedere per credere il bug relativo al cosiddetto "", con il display che in diverse circostanze in questi anni è letteralmente impazzito con input che in realtà non sono mai giunti dal pubblico.L'ultima volta ho parlato della questione addirittura a luglio, ma alla luce del fatto che siano ormai trascorsi i 24 mesi di copertura soliti, tocca analizzare la vicenda sotto un altro punto di vista. Come risolvere il problema con il vostro2? La soluzione migliore, e molto spesso anche più rapida, prevede che vi rivolgiate a qualche rivenditore privato. ...