Risolto giallo dischetti spiaggiati Guardia Costiera | sono filtri di un depuratore

Risolto il giallo dei dischetti di plastica spiaggiati : provengono da un depuratore guasto : C'è stato un cedimento strutturale di una vasca in un impianto di depurazione collocato in prossimità della foce del Sele

“Quella foto… Ecco cosa vuole nascondere”. Elisabetta Gregoraci : è giallo. A colpo d’occhio è dura - ma basta concentrarsi sullo sfondo dello scatto per ‘capire’. E per i maligni il mistero è già Risolto : “Cosa c’è sotto” : Elisabetta Gregoraci , la showgirl e conduttrice che da quando ha ufficializzato la separazione – consensuale – da Flavio Briatore è sulla bocca di tutti, si dà alla pazza gioia con le amiche ultimamente. Con loro ha trascorso il suo 38esimo compleanno, il primo da single dopo più di dieci anni d’amore con l’imprenditore, e sempre con loro si è regalata una super festa, come scrive il settimanale Oggi. Mancava pochissimo a ...

Risolto il “giallo” Orsolini : ecco come finirà la querelle di mercato : Riccardo Orsolini è stato accostato a diversi club in questo mercato di gennaio. Dapprima sembrava dover sostituire Politano al Sassuolo, poi dover restare all’Atalanta ed infine il suo futuro sarà nella terza squadra che se l’è conteso in questo gennaio, il Bologna. Il calciatore di proprietà della Juventus infatti, rientrerà dal prestito all’Atalanta per poi passare, sempre in prestito per 18 mesi, alla corte di mister ...