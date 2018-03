Riparte la caccia al nuovo talento canoro con The voice of Italy

MillionDay/ Estrazione oggi : i numeri vincenti! Riparte la caccia al milione di euro (13 marzo 2018) : MillionDay, Estrazione di oggi martedì 13 marzo 2018: numeri vincenti! Arriverà la sesta vincita milionaria? Le ultime notizie sul nuovo gioco di Lottomatica(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 17:33:00 GMT)

MotoGP : Riparte la caccia a Marquez. Al via questo fine settimana in Qatar il mondiale 2018 : MARQUEZ: MI ASPETTO UNA GARA EMOZIONANTE, SIAMO TUTTI MOLTO VICINI E proprio dal Qatar il campione del mondo in carica ha parlato della gara inaugurale della stagione 2018: 'Sono davvero felice che ...

LIVE F1 - Test Barcellona 2018 in DIRETTA : martedì 6 marzo. Riparte la caccia della Ferrari alla Mercedes. Ultime prove verso Melbourne : OASport vi propone la DIRETTA LIVE dei Test F1 di Barcellona , martedì 6 marzo, : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 09.00. Buon ...

LIVE F1 - Test Barcellona 2018 in DIRETTA : martedì 6 marzo. Riparte la caccia della Ferrari alla Mercedes. Ultime prove verso Melbourne : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Test F1 di Barcellona. Oggi martedì 6 marzo si torna a girare sul circuito catalano: nuova chance per le scuderie che avranno a disposizione un’intera giornata per lavorare sulle proprie monoposto, collaudare varie soluzioni, comprendere eventuali problematiche e migliorare il feeling. I piloti saranno impegnati per otto ore, dalle 09.00 alle 18.00 con un’ora di pausa: potranno svolgere ...

Le regine olimpiche tornano in pista Riparte la caccia alle Coppe : Goggia e Moioli in gara sabato 3 marzo: Goggia a Crans Montana in Svizzera e Moioli sulla neve di La Molina in Spagna: da oggi venerdì 2 marzo sarà sulla tavola impegnata nelle qualifiche.

Sci alpino - Coppa del Mondo Kranjska Gora 2018 : Riparte la caccia a Marcel Hirscher. L’austriaco vede le due Coppe di specialità : Dopo la parentesi olimpica riparte la Coppa del Mondo di sci alpino. Due le tappe in programma prima delle Finali di Are. La prima è quella di Kranjska Gora, dove si terranno due prove tecniche, un gigante e uno slalom. riparte, dunque, la caccia a Marcel Hirscher. L’austriaco ha raggiunto a PyeongChang quello che gli mancava, ovvero l’oro olimpico (ne ha vinti due, combinata e gigante), ed ora può rituffarsi nel circuito iridato per ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018 : dopo le Olimpiadi si Riparte da Crans Montana. Goggia - Schnarf e Brignone a caccia del podio : Neanche il tempo di mettere da parte le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 e subito ricomincia la Coppa del Mondo di sci alpino. Il circuito femminile fa tappa in Svizzera, a Crans Montana, dove sono in programma un superG ed una combinata alpina. Proprio in terra coreana il supergigante ha probabilmente regalato una delle più incredibili sorprese di tutti i Giochi, con la vittoria di Ester Ledecka. che poi ha saputo bissare l’oro ...