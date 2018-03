Rio | trama e curiosità del film d’animazione del 2011

Don Camillo Monsignore… ma non troppo - i nostri eroi tre anni dopo : cast - trama e cuRiosità : Il quarto appuntamento con la saga della coppia comica di Brescello in onda domenica 25 marzo alle 21.15 su Rete4: Don Camillo Monsignore… ma non troppo è il secondo film, del 1961, girato da Carmine Gallone. Don Camillo monsignore… ma non troppo, il trailer Don Camillo monsignore… ma non troppo, la trama I superiori si sono sbarazzati di loro: Don Camillo è diventato monsignore mentre Peppone ha ottenuto la carica di senatore. Ma a ...

Starsky e Hutch nella versione di Ben Stiller e Owen Wilson - trama - cast e cuRiosità : Giovedì 22 marzo alle 21.15 su Spike (canale 49 del DTT), i poliziotti più stravaganti ed eccentrici del cinema e della tv diventano i protagonisti del prime time del canale in Starsky & Hutch, il film del 2004 diretto da Todd Phillips con Owen Wilson e Ben Stiller, rifacimento in chiave ironica della serie televisiva omonima degli anni Settanta. LEGGI: Starsky e Hutch, dopo 40 anni la coppia di sbirri è ancora in città Starsky e Hutch, la ...

Rio - film stasera in tv 24 marzo : trama - cuRiosità e streaming : Rio è il film in onda stasera in tv venerdì 23 marzo 2018 in prima serata su Italia 1 alle ore 21:10. La pellicola, di genere animazione, avventura, è diretta da Carlos Saldanha con Jesse Eisenberg e Anne Hathaway. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Rio, film stasera in tv: scheda TITOLO ORIGINALE: Rio 3D DATA USCITA: 15 aprile 2011 GENERE: Animazione, ...

Film al cinema in uscita questa settimana - da 22 al 29 marzo : trama - cast - cuRiosità : Qualsi sono i Film in uscita questa settimana? Scopri i Film al cinema in uscita giovedì 22 marzo 2018: i titoli, il genere, trama recensione e curiosità. SCOPRI I Film AL cinema A marzo Nell’elenco che riportiamo di seguito trovi le schede riassuntive con la data di uscita nei cinema, il genere della pellicola, il regista ed il cast. Puoi approfondire gli argomenti cliccando sulle voci evidenziate o sulle immagini e leggere così gli ...

Film al cinema in uscita a marzo 2018 : data - cast - trama - cuRiosità : Scopriamo il calendario dei Film al cinema in uscita nel mese di marzo 2018. I titoli sono numerosi e trattano svariati temi. Nell’elenco che riportiamo di seguito trovi le schede riassuntive con la data di uscita nei cinema, il genere della pellicola, il regista ed il cast. LEGGI ALTRI ARTICOLI SUL #cinema Il calendario dei Film al cinema è articolato settimanalmente. In ogni settimana è riportato l’elenco dei Film in base alla data ...

Ghost Rider : cast - trama e cuRiosità del cinecomic con Nicolas Cage : In prima serata su TV8, sabato 24 marzo, va in onda Ghost Rider, una pellicola del 2007 che vanta all’interno del cast anche Nicolas Cage ed Eva Mendes. Ghost Rider, il trailer Ghost Rider, la trama Nel XIX secolo, Carter Slade, Ghost Rider agli ordini di Mefistofele, riceve il comando di recuperare il contratto di San Venganza, un documento che è una lista di mille anime corrotte. Dopo aver scoperto che Mefistofele acquisirebbe il potere ...

Anticipazioni Un posto al sole trama puntate 26-30 marzo 2018 : Anita sta ingannando VittoRio? : Anticipazioni Un posto al sole trama puntate da lunedì 26 marzo a venerdì 30 marzo 2018: Marina disposta a sacrificare Roberto! Anita fa il doppio gioco? Anticipazioni Un posto al sole: Anita sembra avere secondi fini con Vittorio. La convivenza alla Terrazza di Niko e Susanna si rivela un vero disastro! Veronica e Alberto hanno in pugno Ferri? Arianna e Silvia smascherano Emanuele Roversi! Le storie d’amore e di scottante ...

Un amore all’improvviso - film stasera in tv 23 marzo : trama - cuRiosità e streaming : Un amore all’improvviso è il film in onda stasera in tv venerdì 23 marzo 2018 in seconda serata su Rai Movie alle ore 23:10. La pellicola è del 2009 ed è diretta da Robert Schwentke, con Eric Bana e Rachel McAdams. Henry De Tamble è un bibliotecario, che a causa di disordine genetico, quando si trova sotto stress viaggia nel tempo. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA ...

Il CommissaRio Montalbano Una faccenda delicata replica stasera in tv 19 marzo : trama : Il Commissario Montalbano Una faccenda delicata è il film stasera in tv lunedì 19 marzo 2018 in onda in prima serata su Rai 1. Si tratta della replica dell’episodio andato in onda per la prima volta nel 2016 e si ispira all’omonimo racconto di Andrea Camilleri della raccolta Un mese con Montalbano pubblicata nel 1998. Di seguito ecco trama, alcune curiosità e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Il ...

Jumanji : cast - trama e cuRiosità del cult intramontabile con Robin Williams : “Un gioco che sa trasportar chi questo mondo vuol lasciar. Tira i dadi per muovere la pedina, i numeri doppi tirano due volte, e il primo che arriva alla fine vince”. Per almeno una generazione di ragazzi è impossibile dimenticare queste parole, le regole del gioco più inquietante del cinema: Jumanji. E mercoledì 21 marzo alle 21.25 sul canale Nove potremo tornare un po’ bambini e rivivere quella fantastica avventura con il ...

Cast - personaggi e cuRiosità su Una faccenda delicata de Il CommissaRio Montalbano - trama episodio 19 marzo : Continuano le repliche di una delle fiction più amate dal pubblico italiano e con Cast, personaggi e curiosità su Una faccenda delicata, episodio de Il Commissario Montalbano in onda lunedì 19 marzo, scopriamo qualche particolarità su questo imperdibile appuntamento. Diretto da Alberto Sironi, la puntata è andata in onda per la prima volta il 29 febbraio 2016 su Rai1, raccogliendo 10.862.000 spettatori e uno share del 39,06%. Una curiosità su ...

Tutte le strade portano a Roma : cast - trama e cuRiosità del film con Sarah Jessica Parker : Su Canale 5, mercoledì 21 marzo a partire dalle 21.10, va in onda Tutte le strade portano a Roma, film del 2016 con Raoul Bova e la star di Sex and the city Sarah Jessica Parker. La regia è firmata da Ella Lemhagen e la pellicola conta tra i suoi interpreti anche Paz Vega, Nadir Caselli e la giovanissima inglese Rosie Day, che nel film interpreta la figlia adolescente della Parker. LEGGI: Catania, squilli di cellulare a teatro: Raoul Bova non ...

