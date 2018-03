RIO ft Fabio Troiano ' Startup' dal 23 marzo

Fabio Colloricchio - foto hot sotto la doccia/ Il web fuRIOso con l'ex tronista di Uomini e Donne : "Vergognati" : Fabio Colloricchio, l'ex tronista di Uomini e Donne pubblica su Instagram una foto hot che lo vede senza veli sotto la doccia. Il web furioso: "Vergognati!"(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 19:03:00 GMT)

Diletta Leotta - fuoRIOnda volgare a Top Calcio 24. Le scuse del direttore Fabio Ravezzani : Su Twitter è diventato un caso. Nella primissima mattina di venerdì 16 marzo TopCalcio24, tv locale all-news calcistica, trasmette per errore un fuorionda, ripreso qualche ora più tardi da un utente di Twitter scatenando così la rivolta della rete. Il motivo? Mentre i commentatori e il conduttore in studio credono ci sia la pubblicità iniziano a commentare il caso delle foto hackerate a Diletta Leotta. E pensando di non essere né visti né ...

Dockers e Fabio Inka - per un fitness rivoluzionaRIO : Per andare in palestra, correre al parco o fare uno sport di squadra servono determinazione, tempo e disciplina. Senza considerare i costi, che non sono accessibili per tutti. C’è chi, per rendere lo sport più accessibile come Fabio Inka, ha inventato programmi di allenamento rapidi, efficaci e divertenti che si praticano in mezzo al verde o in luoghi iconici delle città. Un allenamento originale che piace e funziona, che permette il confronto, ...

Fabio Fazio - Matteo Salvini lo massacra dopo il tRIOnfo alle elezioni : 'Un brindisi a te e a tutti i miei nemici' : Ma come gode Matteo Salvini dopo il trionfo al voto del 4 marzo. Certo, ora la strada per formare un governo sarà difficile da percorrere, anche perché Sergio Mattarella sembra avere idee differenti ...

VIDEO Fabio Fognini dedica la vittoria a Davide Astori : le parole sentite del ligure dopo il tRIOnfo di San Paolo : E’ un giorno triste per lo sport italiano. Oggi, un po’ tutti, siamo stati toccati dalla notizia della tragica scomparsa di Davide Astori, capitano della Fiorentina. Un dolore a cui hanno risposto, amici, compagni di squadra, di Nazionale ed avversari. Non ha fatto eccezione un atleta che, in data odierna, ha vissuto uno dei momenti più felici della sua carriera, ovvero Fabio Fognini. Il tennista ligure, uscito vittorioso dalla ...

Fabio Fognini - il tRIOnfo a San Paolo e la dedica a Davide Astori : 'Questo trofeo è per te' : Poi il pensiero di Fabio per il capitano della Fiorentina ed il difensore della Nazionale Davide Astori, deceduto improvvisamente nella notte per arresto cardiaco: 'È un giorno triste per lo sport ...

Tennis - Finale Atp San Paolo : quando gioca Fabio Fognini? L’avversaRIO dell’azzurro : Fabio Fognini si è qualificato alla Finale del Torneo ATP 250 di San Paolo. Domani domenica 4 marzo, il ligure tornerà sulla terra battuta brasiliana per disputare l’atto conclusivo del torneo. Il numero 1 del Tennis italiano si troverà di fronte il vincente della sfida tra il cileno Nicolas Jarry e l’argentino Horacio Zeballos. Il pronostico pende dalla parte del numero 20 al mondo che può tornare a conquistare un trofeo. Di seguito ...

Michele RIOndino/ L'attore presenta “La mossa del cavallo” da Fabio Fazio (Che tempo che fa) : Michele Riondino a Che tempo che fa: L'attore è Giovanni Bovara, il protagonista de La mossa del cavallo - C'era una volta Vigata, il film tratto dal romanzo storico di Andrea Camilleri.(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 20:54:00 GMT)

Tennis - ATP RIO de Janeiro 2018 : si ferma in semifinale Fabio Fognini - ma sarà numero 20 al mondo : Si ferma in semifinale la corsa di Fabio Fognini nel torneo ATP di Rio de Janeiro: sulla terra rossa brasiliana il ligure si arrende allo spagnolo Fernando Verdasco in due set con il punteggio di 6-1 7-5 in un’ora e 17 minuti di gioco. L’azzurro si può consolare sapendo che da lunedì tornerà tra i primi 20 al mondo. Nel primo set l’azzurro parte malissimo, andando sotto per 0-3, perdendo per due volte il servizio. Reazione ...

TENNIS ATP - FABIO FOGNINI CONTRO VERDASCO/ RIO Open 2018 - il tennista conquista la semifinale : FABIO FOGNINI, Rio Open 2018: il TENNISta italiano conquista l'accesso alle semifinali dell'ATP di Rio de Janeiro, dove troverà il TENNISta spagnolo Fernando VERDASCO.(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 10:33:00 GMT)

Tennis - ATP RIO de Janeiro 2018 : Fabio Fognini rimonta lo sloveno Aljaz Bedene e va in semifinale : Fabio Fognini è in semifinale nel torneo ATP 500 di Rio de Janeiro: il ligure, numero 5 del tabellone, rimonta e supera sulla terra battuta outdoor brasiliana lo sloveno Aljaz Bedene (che da inizio anno è ritornato a difendere i colori del proprio Paese natio) con il punteggio di 6-7 (3) 6-3 6-1 al termine di una battaglia sportiva durata due ore e 34 minuti. Nel penultimo atto del torneo l’azzurro sfiderà l’iberico Fernando ...

Tennis - ATP RIO de Janeiro 2018 : Fabio Fognini ai quarti! Vinta la battaglia contro Sandgren : Fabio Fognini si qualifica per i quarti di finale del torneo ATP di Rio de Janeiro. Il ligure ha superato l’americano Tennys Sandgren, numero 60 del mondo, in tre set con il punteggio di 4-6 6-4 7-6 dopo una battaglia di quasi due ore mezza di gioco. Secondo successo consecutivo al terzo set per il numero 21 della classifica ATP, che già all’esordio aveva superato in rimonta il padrone di casa Thomaz Bellucci. Quello di oggi era il ...

Fabio Fulco fuRIOso : l'affondo alla ex Cristina Chiabotto : Sono parole dure, quelle che Fabio Fulco, 47 anni, riserva alla fine della relazione con Cristina Chiabotto, 31, arrivata...

Fabio Fazio imita Barbara D'Urso e tRIOnfa : spinge lo share di Che fuori tempo che fa al 22 - 9 per cento : Lo stile-Barbara D'Urso paga. E Fabio Fazio ha imparato la lezione. Già, perché la puntata di Che fuori tempo che fa di lunedì 19 febbraio era decisamente pop: in studio, tra gli altri, Massimo Ghini ,...